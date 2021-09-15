https://ria.ru/20210915/sanktsii-1750187058.html

В ЕП предложили санкции для граждан Евросоюза за работу на выборах в Крыму

В ЕП предложили санкции для граждан Евросоюза за работу на выборах в Крыму - РИА Новости, 15.09.2021

В ЕП предложили санкции для граждан Евросоюза за работу на выборах в Крыму

Депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс предложил вводить санкции против европейцев, которые будут наблюдать за ходом думских выборов в Крыму,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:10

2021-09-15T16:10

2021-09-15T17:53

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СТРАСБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс предложил вводить санкции против европейцев, которые будут наблюдать за ходом думских выборов в Крыму, сообщил РИА Новости источник в ЕП.Такая поправка появилась в проекте доклада по отношениям с Россией.Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, на парламентских выборах в России, которые состоятся 17-19 сентября, будут работать 250 иностранных наблюдателей, представляющих 55 государств.В понедельник депутаты Европарламента предварительно согласовали проект доклада по стратегии отношений с Россией. Он призывает ЕС расширить санкции, задуматься об усилении оборонного потенциала для сдерживания Москвы, выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Сегодня должно состояться голосование по проекту, а в четверг станут известны его результаты.Вне зависимости от исхода документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии, Совета ЕС, внешнеполитической службы и стран-членов.Комментируя проект, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что Европарламент "превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций".

https://ria.ru/20210830/vybory-1747820541.html

https://ria.ru/20210806/nablyudateli-1744689402.html

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европарламент, в мире, литва, выборы в государственную думу, россия