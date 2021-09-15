https://ria.ru/20210915/sanktsii-1750187058.html
В ЕП предложили санкции для граждан Евросоюза за работу на выборах в Крыму
В ЕП предложили санкции для граждан Евросоюза за работу на выборах в Крыму - РИА Новости, 15.09.2021
В ЕП предложили санкции для граждан Евросоюза за работу на выборах в Крыму
Депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс предложил вводить санкции против европейцев, которые будут наблюдать за ходом думских выборов в Крыму,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:10
2021-09-15T16:10
2021-09-15T17:53
выборы в государственную думу
европарламент
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СТРАСБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс предложил вводить санкции против европейцев, которые будут наблюдать за ходом думских выборов в Крыму, сообщил РИА Новости источник в ЕП.Такая поправка появилась в проекте доклада по отношениям с Россией.Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова, на парламентских выборах в России, которые состоятся 17-19 сентября, будут работать 250 иностранных наблюдателей, представляющих 55 государств.В понедельник депутаты Европарламента предварительно согласовали проект доклада по стратегии отношений с Россией. Он призывает ЕС расширить санкции, задуматься об усилении оборонного потенциала для сдерживания Москвы, выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Сегодня должно состояться голосование по проекту, а в четверг станут известны его результаты.Вне зависимости от исхода документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии, Совета ЕС, внешнеполитической службы и стран-членов.Комментируя проект, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что Европарламент "превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций".
https://ria.ru/20210830/vybory-1747820541.html
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европарламент, в мире, литва, выборы в государственную думу, россия
16:10 15.09.2021 (обновлено: 17:53 15.09.2021)
В ЕП предложили санкции для граждан Евросоюза за работу на выборах в Крыму
В Европарламенте предложили санкции для граждан ЕС за наблюдение на выборах в Крыму
СТРАСБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс предложил вводить санкции против европейцев, которые будут наблюдать за ходом думских выборов в Крыму, сообщил РИА Новости источник в ЕП.
Такая поправка появилась в проекте доклада по отношениям с Россией.
"Государства — члены ЕС должны принять все возможные меры для того, чтобы не допустить участия своих граждан в качестве независимых наблюдателей на парламентских выборах 2021 года в оккупированном Крыму, которые незаконно организовываются Россией. В этом контексте Европарламент и национальные парламенты должны избегать и вводить санкции против действий, которые могут быть ложно представлены как иностранное наблюдение", — говорится в тексте.
Как сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова
, на парламентских выборах в России, которые состоятся 17-19 сентября, будут работать 250 иностранных наблюдателей, представляющих 55 государств.
В понедельник депутаты Европарламента предварительно согласовали проект доклада по стратегии отношений с Россией. Он призывает ЕС расширить санкции, задуматься об усилении оборонного потенциала для сдерживания Москвы, выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Сегодня должно состояться голосование по проекту, а в четверг станут известны его результаты.
Вне зависимости от исхода документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии, Совета ЕС, внешнеполитической службы и стран-членов.
Комментируя проект, депутат Госдумы Руслан Бальбек
заявил РИА Новости, что Европарламент
"превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций".