https://ria.ru/20210915/samolet-1750242704.html

Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Пулково

Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Пулково - РИА Новости, 16.09.2021

Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Пулково

Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-15T22:56

2021-09-15T22:56

2021-09-16T00:04

происшествия

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.Надзорное ведомство начало проверку. По его данным, перед приземлением пилоты сообщили диспетчерам о неисправности одного из двигателей.На борту находились 95 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. Перед посадкой самолета все службы Пулково привели в готовность.Как уточнили в компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, это был рейс из Антальи, самолет благополучно приземлился в 22:24.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, россия