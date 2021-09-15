https://ria.ru/20210915/samolet-1750242704.html
Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Пулково
Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Пулково - РИА Новости, 16.09.2021
Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Пулково
Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-15T22:56
2021-09-15T22:56
2021-09-16T00:04
происшествия
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598352413_0:182:2270:1459_1920x0_80_0_0_0101f861622ee463fa4eda2e26aa8747.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.Надзорное ведомство начало проверку. По его данным, перед приземлением пилоты сообщили диспетчерам о неисправности одного из двигателей.На борту находились 95 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. Перед посадкой самолета все службы Пулково привели в готовность.Как уточнили в компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, это был рейс из Антальи, самолет благополучно приземлился в 22:24.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598352413_105:0:2097:1494_1920x0_80_0_0_b134a8c733bb6d4db77b438b20183740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, россия
22:56 15.09.2021 (обновлено: 00:04 16.09.2021)
Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Пулково
Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково