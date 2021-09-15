Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/sammit-1750142575.html
Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США
Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США - РИА Новости, 15.09.2021
Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США
Президент России Владимир Путин получил приглашение на виртуальный саммит в США по борьбе с коронавирусом, оно рассматривается, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:33
2021-09-15T12:37
распространение коронавируса
в мире
сша
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750027690_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3f29ac434ce3d554dd37410c80d55d18.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение на виртуальный саммит в США по борьбе с коронавирусом, оно рассматривается, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее газета Washington Post сообщила, что глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США пройдет 22 сентября. Мероприятие пройдет под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750027690_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f03f7e4e132cc2baa567156a474d6462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:33 15.09.2021 (обновлено: 12:37 15.09.2021)
 
Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США

Песков: Путин получил приглашение на виртуальный саммит по борьбе с коронавирусом в США

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия"
 Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение на виртуальный саммит в США по борьбе с коронавирусом, оно рассматривается, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее газета Washington Post сообщила, что глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США пройдет 22 сентября. Мероприятие пройдет под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
"Да, приглашение на этот саммит виртуальное было получено. Оно рассматривается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получила ли Россия приглашение на саммит.
Работник скорой помощи у коронавирусного госпиталя в Афинах - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 08:00
"Отныне это наша жизнь". Мир накрывает четвертая волна эпидемии
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАВладимир ПутинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06Путин предложил Совбезу обсудить участие в международных организациях
14:03На Ямале на мальчика упали футбольные ворота
14:02На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
Лента новостейМолния