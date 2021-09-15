https://ria.ru/20210915/sammit-1750142575.html

Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США

Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США - РИА Новости, 15.09.2021

Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США

Президент России Владимир Путин получил приглашение на виртуальный саммит в США по борьбе с коронавирусом, оно рассматривается, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:33

2021-09-15T12:33

2021-09-15T12:37

распространение коронавируса

в мире

сша

владимир путин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение на виртуальный саммит в США по борьбе с коронавирусом, оно рассматривается, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее газета Washington Post сообщила, что глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США пройдет 22 сентября. Мероприятие пройдет под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html

сша

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в мире, сша, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии