https://ria.ru/20210915/sammit-1750142575.html
Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США
Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США - РИА Новости, 15.09.2021
Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США
Президент России Владимир Путин получил приглашение на виртуальный саммит в США по борьбе с коронавирусом, оно рассматривается, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:33
2021-09-15T12:33
2021-09-15T12:37
распространение коронавируса
в мире
сша
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750027690_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3f29ac434ce3d554dd37410c80d55d18.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение на виртуальный саммит в США по борьбе с коронавирусом, оно рассматривается, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее газета Washington Post сообщила, что глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США пройдет 22 сентября. Мероприятие пройдет под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750027690_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f03f7e4e132cc2baa567156a474d6462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:33 15.09.2021 (обновлено: 12:37 15.09.2021)
Путин получил приглашение на саммит по борьбе с коронавирусом в США
Песков: Путин получил приглашение на виртуальный саммит по борьбе с коронавирусом в США