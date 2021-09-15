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В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города - РИА Новости, 15.09.2021
В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
Полиция задержала жителя Самары после появления видео, на котором молодые люди устроили стрельбу в центре города: у него изъяли, судя по всему, охолощенный... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:01
2021-09-15T14:06
происшествия
самара
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САМАРА, 15 сен – РИА Новости. Полиция задержала жителя Самары после появления видео, на котором молодые люди устроили стрельбу в центре города: у него изъяли, судя по всему, охолощенный автомат Калашникова, сообщила в среду региональная полиция.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля автомат и несколько раз выстрелил в воздух.Полиция в этой связи возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия группой лиц"."Четырнадцатого сентября сотрудники отдела уголовного розыска … задержали подозреваемого – безработного, ранее не судимого местного жителя 2001 года рождения", - говорится в релизе.Отмечается, что при обыске у задержанного изъят "предмет, из которого, возможно, производились выстрелы". "Сейчас изъятое в упаковочной коробке с надписью: "Списанное оружие (охолощенное) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ (модель "ВПО-925")" направлено для проведения экспертизы", - сказано в релизе.В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.
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происшествия, самара
14:01 15.09.2021 (обновлено: 14:06 15.09.2021)
 
В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города

Полиция задержала жителя Самары, устроившего стрельбу в центре города

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 15 сен – РИА Новости. Полиция задержала жителя Самары после появления видео, на котором молодые люди устроили стрельбу в центре города: у него изъяли, судя по всему, охолощенный автомат Калашникова, сообщила в среду региональная полиция.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля автомат и несколько раз выстрелил в воздух.
Полиция в этой связи возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия группой лиц".
"Четырнадцатого сентября сотрудники отдела уголовного розыска … задержали подозреваемого – безработного, ранее не судимого местного жителя 2001 года рождения", - говорится в релизе.
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Отмечается, что при обыске у задержанного изъят "предмет, из которого, возможно, производились выстрелы". "Сейчас изъятое в упаковочной коробке с надписью: "Списанное оружие (охолощенное) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ (модель "ВПО-925")" направлено для проведения экспертизы", - сказано в релизе.
В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.
 
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