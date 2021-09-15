https://ria.ru/20210915/samara-1750157558.html

В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города

В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города - РИА Новости, 15.09.2021

В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города

Полиция задержала жителя Самары после появления видео, на котором молодые люди устроили стрельбу в центре города: у него изъяли, судя по всему, охолощенный... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:01

2021-09-15T14:01

2021-09-15T14:06

происшествия

самара

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САМАРА, 15 сен – РИА Новости. Полиция задержала жителя Самары после появления видео, на котором молодые люди устроили стрельбу в центре города: у него изъяли, судя по всему, охолощенный автомат Калашникова, сообщила в среду региональная полиция.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля автомат и несколько раз выстрелил в воздух.Полиция в этой связи возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия группой лиц"."Четырнадцатого сентября сотрудники отдела уголовного розыска … задержали подозреваемого – безработного, ранее не судимого местного жителя 2001 года рождения", - говорится в релизе.Отмечается, что при обыске у задержанного изъят "предмет, из которого, возможно, производились выстрелы". "Сейчас изъятое в упаковочной коробке с надписью: "Списанное оружие (охолощенное) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ (модель "ВПО-925")" направлено для проведения экспертизы", - сказано в релизе.В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20210912/draka-1749742973.html

самара

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара