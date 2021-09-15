https://ria.ru/20210915/samara-1750157558.html
В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города - РИА Новости, 15.09.2021
В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
Полиция задержала жителя Самары после появления видео, на котором молодые люди устроили стрельбу в центре города: у него изъяли, судя по всему, охолощенный... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:01
2021-09-15T14:01
2021-09-15T14:06
происшествия
самара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
САМАРА, 15 сен – РИА Новости. Полиция задержала жителя Самары после появления видео, на котором молодые люди устроили стрельбу в центре города: у него изъяли, судя по всему, охолощенный автомат Калашникова, сообщила в среду региональная полиция.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля автомат и несколько раз выстрелил в воздух.Полиция в этой связи возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия группой лиц"."Четырнадцатого сентября сотрудники отдела уголовного розыска … задержали подозреваемого – безработного, ранее не судимого местного жителя 2001 года рождения", - говорится в релизе.Отмечается, что при обыске у задержанного изъят "предмет, из которого, возможно, производились выстрелы". "Сейчас изъятое в упаковочной коробке с надписью: "Списанное оружие (охолощенное) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ (модель "ВПО-925")" направлено для проведения экспертизы", - сказано в релизе.В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20210912/draka-1749742973.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара
14:01 15.09.2021 (обновлено: 14:06 15.09.2021)
В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
Полиция задержала жителя Самары, устроившего стрельбу в центре города
САМАРА, 15 сен – РИА Новости.
Полиция задержала жителя Самары
после появления видео, на котором молодые люди устроили стрельбу в центре города: у него изъяли, судя по всему, охолощенный автомат Калашникова, сообщила в среду региональная полиция.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа молодых людей сначала взрывала петарды, а потом один из них достал из багажника автомобиля автомат и несколько раз выстрелил в воздух.
Полиция в этой связи возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия группой лиц".
"Четырнадцатого сентября сотрудники отдела уголовного розыска … задержали подозреваемого – безработного, ранее не судимого местного жителя 2001 года рождения", - говорится в релизе.
Отмечается, что при обыске у задержанного изъят "предмет, из которого, возможно, производились выстрелы". "Сейчас изъятое в упаковочной коробке с надписью: "Списанное оружие (охолощенное) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ (модель "ВПО-925")" направлено для проведения экспертизы", - сказано в релизе.
В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.