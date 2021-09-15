https://ria.ru/20210915/ryazan-1750201361.html

В Рязанской области началась реализация проектов в промышленном парке

В Рязанской области началась реализация проектов в промышленном парке - РИА Новости, 15.09.2021

В Рязанской области началась реализация проектов в промышленном парке

Реализация проектов на территории промышленного парка "Карандаш" началась в Рязанской области, заявил в среду губернатор Николай Любимов на выездном заседании... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:18

2021-09-15T17:18

2021-09-15T17:18

рязанская область

экономика

рязанская область

ряжский район

николай любимов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577953902_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_66117331076b41b346b022f0c4f76d5b.jpg

РЯЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Реализация проектов на территории промышленного парка "Карандаш" началась в Рязанской области, заявил в среду губернатор Николай Любимов на выездном заседании регионального совета по инвестициям, который состоялся в Шиловском районе.Заседание проходило на территории опережающего социально-экономического развития "Лесной". На нем был представлен проект организации нового производства бумажно-беловой продукции ООО "Графика" - компании, ставшей первым резидентом частного промышленного парка "Карандаш"."Создание этого промышленного парка ведется с 2019 года в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. По приказу минпромторга России в декабре прошлого года он был включен в федеральный реестр индустриальных парков. Сейчас строительство парка находится на завершающей стадии. Уже в 2021 году резиденты ТОСЭР "Лесной" приступят на территории парка "Карандаш" к реализации проектов по выпуску канцелярской продукции для офиса, школы и творчества", – сказал губернатор.На заседании состоялось подписание соглашения о ведении хозяйственной деятельности на территории индустриального промышленного парка "Карандаш" с первым резидентом парка ООО "Графика"."Сегодня мы дали старт реализации проектов на территории промышленного парка "Карандаш. В рамках первого инвестпроекта будет создано 200 рабочих мест. Это очень важно для поселка Лесной и района в целом", - заявил Любимов.Губернатор отметил, что привлечение инвестиций – одна из важнейших задач, которая поставлена руководством страны. В регионе она решается в диалоге с бизнесом, готовым вкладывать средства в создание новых производств. В этом году в Рязанской области реализован ряд крупных проектов: запущен в эксплуатацию современный элеватор в Ряжском районе, открылась молочная мега-ферма предприятия "Вакинское Агро" в Рыбновском районе, завершается строительство завода по производству извести ООО "ЭКО-Золопродукт Инвест". Кроме того, ведется работа по созданию индустриального (промышленного) парка "Рязанский". При поддержке правительства области реализуется еще три частных проекта создания промышленной инвестиционной инфраструктуры: два частных промышленных технопарка на площадках завода "САМ" и комбайнового завода, а также один промышленный парк "ИНВЕСТ-Парк".

https://ria.ru/20210914/lyubimov-1750077808.html

https://ria.ru/20210913/talanty-1749910555.html

рязанская область

ряжский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рязанская область, ряжский район, николай любимов, россия