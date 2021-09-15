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Рязанская область
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В Рязанской области началась реализация проектов в промышленном парке
В Рязанской области началась реализация проектов в промышленном парке - РИА Новости, 15.09.2021
В Рязанской области началась реализация проектов в промышленном парке
Реализация проектов на территории промышленного парка "Карандаш" началась в Рязанской области, заявил в среду губернатор Николай Любимов на выездном заседании... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:18
2021-09-15T17:18
рязанская область
экономика
рязанская область
ряжский район
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Реализация проектов на территории промышленного парка "Карандаш" началась в Рязанской области, заявил в среду губернатор Николай Любимов на выездном заседании регионального совета по инвестициям, который состоялся в Шиловском районе.Заседание проходило на территории опережающего социально-экономического развития "Лесной". На нем был представлен проект организации нового производства бумажно-беловой продукции ООО "Графика" - компании, ставшей первым резидентом частного промышленного парка "Карандаш"."Создание этого промышленного парка ведется с 2019 года в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. По приказу минпромторга России в декабре прошлого года он был включен в федеральный реестр индустриальных парков. Сейчас строительство парка находится на завершающей стадии. Уже в 2021 году резиденты ТОСЭР "Лесной" приступят на территории парка "Карандаш" к реализации проектов по выпуску канцелярской продукции для офиса, школы и творчества", – сказал губернатор.На заседании состоялось подписание соглашения о ведении хозяйственной деятельности на территории индустриального промышленного парка "Карандаш" с первым резидентом парка ООО "Графика"."Сегодня мы дали старт реализации проектов на территории промышленного парка "Карандаш. В рамках первого инвестпроекта будет создано 200 рабочих мест. Это очень важно для поселка Лесной и района в целом", - заявил Любимов.Губернатор отметил, что привлечение инвестиций – одна из важнейших задач, которая поставлена руководством страны. В регионе она решается в диалоге с бизнесом, готовым вкладывать средства в создание новых производств. В этом году в Рязанской области реализован ряд крупных проектов: запущен в эксплуатацию современный элеватор в Ряжском районе, открылась молочная мега-ферма предприятия "Вакинское Агро" в Рыбновском районе, завершается строительство завода по производству извести ООО "ЭКО-Золопродукт Инвест". Кроме того, ведется работа по созданию индустриального (промышленного) парка "Рязанский". При поддержке правительства области реализуется еще три частных проекта создания промышленной инвестиционной инфраструктуры: два частных промышленных технопарка на площадках завода "САМ" и комбайнового завода, а также один промышленный парк "ИНВЕСТ-Парк".
https://ria.ru/20210914/lyubimov-1750077808.html
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экономика, рязанская область, ряжский район, николай любимов, россия
17:18 15.09.2021
 
В Рязанской области началась реализация проектов в промышленном парке

Любимов: в Рязанской области началась реализация проектов в промышленном парке "Карандаш"

© Елена АбрамоваНа пересечении шоссе в Рязани высадили портрет Есенина
На пересечении шоссе в Рязани высадили портрет Есенина
© Елена Абрамова
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Реализация проектов на территории промышленного парка "Карандаш" началась в Рязанской области, заявил в среду губернатор Николай Любимов на выездном заседании регионального совета по инвестициям, который состоялся в Шиловском районе.
Заседание проходило на территории опережающего социально-экономического развития "Лесной". На нем был представлен проект организации нового производства бумажно-беловой продукции ООО "Графика" - компании, ставшей первым резидентом частного промышленного парка "Карандаш".
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"Создание этого промышленного парка ведется с 2019 года в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. По приказу минпромторга России в декабре прошлого года он был включен в федеральный реестр индустриальных парков. Сейчас строительство парка находится на завершающей стадии. Уже в 2021 году резиденты ТОСЭР "Лесной" приступят на территории парка "Карандаш" к реализации проектов по выпуску канцелярской продукции для офиса, школы и творчества", – сказал губернатор.
На заседании состоялось подписание соглашения о ведении хозяйственной деятельности на территории индустриального промышленного парка "Карандаш" с первым резидентом парка ООО "Графика".
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"Сегодня мы дали старт реализации проектов на территории промышленного парка "Карандаш. В рамках первого инвестпроекта будет создано 200 рабочих мест. Это очень важно для поселка Лесной и района в целом", - заявил Любимов.
Губернатор отметил, что привлечение инвестиций – одна из важнейших задач, которая поставлена руководством страны. В регионе она решается в диалоге с бизнесом, готовым вкладывать средства в создание новых производств. В этом году в Рязанской области реализован ряд крупных проектов: запущен в эксплуатацию современный элеватор в Ряжском районе, открылась молочная мега-ферма предприятия "Вакинское Агро" в Рыбновском районе, завершается строительство завода по производству извести ООО "ЭКО-Золопродукт Инвест". Кроме того, ведется работа по созданию индустриального (промышленного) парка "Рязанский". При поддержке правительства области реализуется еще три частных проекта создания промышленной инвестиционной инфраструктуры: два частных промышленных технопарка на площадках завода "САМ" и комбайнового завода, а также один промышленный парк "ИНВЕСТ-Парк".
 
Рязанская областьЭкономикаРязанская областьРяжский районНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
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