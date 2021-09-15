В Рязанской области началась реализация проектов в промышленном парке
Любимов: в Рязанской области началась реализация проектов в промышленном парке "Карандаш"
© Елена АбрамоваНа пересечении шоссе в Рязани высадили портрет Есенина
© Елена Абрамова
РЯЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Реализация проектов на территории промышленного парка "Карандаш" началась в Рязанской области, заявил в среду губернатор Николай Любимов на выездном заседании регионального совета по инвестициям, который состоялся в Шиловском районе.
Заседание проходило на территории опережающего социально-экономического развития "Лесной". На нем был представлен проект организации нового производства бумажно-беловой продукции ООО "Графика" - компании, ставшей первым резидентом частного промышленного парка "Карандаш".
"Создание этого промышленного парка ведется с 2019 года в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. По приказу минпромторга России в декабре прошлого года он был включен в федеральный реестр индустриальных парков. Сейчас строительство парка находится на завершающей стадии. Уже в 2021 году резиденты ТОСЭР "Лесной" приступят на территории парка "Карандаш" к реализации проектов по выпуску канцелярской продукции для офиса, школы и творчества", – сказал губернатор.
На заседании состоялось подписание соглашения о ведении хозяйственной деятельности на территории индустриального промышленного парка "Карандаш" с первым резидентом парка ООО "Графика".
"Сегодня мы дали старт реализации проектов на территории промышленного парка "Карандаш. В рамках первого инвестпроекта будет создано 200 рабочих мест. Это очень важно для поселка Лесной и района в целом", - заявил Любимов.
Губернатор отметил, что привлечение инвестиций – одна из важнейших задач, которая поставлена руководством страны. В регионе она решается в диалоге с бизнесом, готовым вкладывать средства в создание новых производств. В этом году в Рязанской области реализован ряд крупных проектов: запущен в эксплуатацию современный элеватор в Ряжском районе, открылась молочная мега-ферма предприятия "Вакинское Агро" в Рыбновском районе, завершается строительство завода по производству извести ООО "ЭКО-Золопродукт Инвест". Кроме того, ведется работа по созданию индустриального (промышленного) парка "Рязанский". При поддержке правительства области реализуется еще три частных проекта создания промышленной инвестиционной инфраструктуры: два частных промышленных технопарка на площадках завода "САМ" и комбайнового завода, а также один промышленный парк "ИНВЕСТ-Парк".