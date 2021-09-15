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Россия попросила созвать заседание ГА ООН из-за правил пропуска в здание

Россия попросила созвать заседание ГА ООН из-за правил пропуска в здание - РИА Новости, 15.09.2021

Россия попросила созвать заседание ГА ООН из-за правил пропуска в здание

Постпред России при ООН Василий Небензя запросил срочного заседания Генеральной Ассамблеи в четверг, чтобы обсудить требование властей Нью-Йорка допускать в зал РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T22:30

2021-09-15T22:30

2021-09-15T23:53

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ООН, 15 сен — Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя запросил срочного заседания Генеральной Ассамблеи в четверг, чтобы обсудить требование властей Нью-Йорка допускать в зал только привитых делегатов.Дипломат направил письмо Генсеку ООН, председателю ГА и всем постпредам, копия есть в распоряжении РИА Новости.В послании указано, что это чувствительный вопрос для каждой из стран-членов, а Россия выступает решительно против такого правила."Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы "твердо поддерживаете" требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка", — пишет Небензя.Он подчеркнул, что Россия придает большое значение соблюдению мер безопасности в пандемию COVID-19."Тем не менее <...> это явно дискриминационная мера, и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года", — написал постпред.Небензя указал, что создание препятствий делегатам для входа в зал явно нарушает Устав ООН. Кроме того, в расчет не приняли права нескольких категорий людей: тех, кто не может привиться по медицинским показаниям, поправившихся после COVID-19 и имеющих антитела, а также тех, кто привился вакцинами, не одобренными американским регулятором CDC — Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.Постпред напомнил, что территория штаб-квартиры находится под контролем ООН и в соответствии с соглашением ни один из законов США, противоречащих правилам всемирной организации, не действует на ее территории.Москва полагает, что никакие превышающие разумные предосторожности меры, "которые фактически запрещают участвовать в заседании в зале Генассамблеи", не должны вводиться. Это будет явным нарушением Устава ООН, заключил постпред.Очередная, 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке накануне. С 21 по 27 сентября пройдет также Неделя высокого уровня. В мэрии города потребовали, чтобы все входящие в зал ГА, подтверждали, что они привиты от коронавируса. В ответ председатель 76-й сессии Генассамблеи Абдулла Шахид написал, что поддерживает предложенные меры.Перед входом в зал установили аппараты для дезинфекции рук, вывесили плакаты с призывом носить маску и соблюдать дистанцию в два метра. Микрофон на главной трибуне покрыли сменяемым чехлом.В этом году в зале Генассамблеи могут находиться глава делегации и три сопровождающих.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/oon-1749427378.html

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