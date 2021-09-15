Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/rossiya-1750241713.html
Россия попросила созвать заседание ГА ООН из-за правил пропуска в здание
Россия попросила созвать заседание ГА ООН из-за правил пропуска в здание - РИА Новости, 15.09.2021
Россия попросила созвать заседание ГА ООН из-за правил пропуска в здание
Постпред России при ООН Василий Небензя запросил срочного заседания Генеральной Ассамблеи в четверг, чтобы обсудить требование властей Нью-Йорка допускать в зал РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T22:30
2021-09-15T23:53
в мире
оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151430/97/1514309758_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8e79d979fcdc00702995fc22f62dc85d.jpg
ООН, 15 сен — Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя запросил срочного заседания Генеральной Ассамблеи в четверг, чтобы обсудить требование властей Нью-Йорка допускать в зал только привитых делегатов.Дипломат направил письмо Генсеку ООН, председателю ГА и всем постпредам, копия есть в распоряжении РИА Новости.В послании указано, что это чувствительный вопрос для каждой из стран-членов, а Россия выступает решительно против такого правила."Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы "твердо поддерживаете" требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка", — пишет Небензя.Он подчеркнул, что Россия придает большое значение соблюдению мер безопасности в пандемию COVID-19."Тем не менее &lt;...&gt; это явно дискриминационная мера, и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года", — написал постпред.Небензя указал, что создание препятствий делегатам для входа в зал явно нарушает Устав ООН. Кроме того, в расчет не приняли права нескольких категорий людей: тех, кто не может привиться по медицинским показаниям, поправившихся после COVID-19 и имеющих антитела, а также тех, кто привился вакцинами, не одобренными американским регулятором CDC — Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.Постпред напомнил, что территория штаб-квартиры находится под контролем ООН и в соответствии с соглашением ни один из законов США, противоречащих правилам всемирной организации, не действует на ее территории.Москва полагает, что никакие превышающие разумные предосторожности меры, "которые фактически запрещают участвовать в заседании в зале Генассамблеи", не должны вводиться. Это будет явным нарушением Устава ООН, заключил постпред.Очередная, 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке накануне. С 21 по 27 сентября пройдет также Неделя высокого уровня. В мэрии города потребовали, чтобы все входящие в зал ГА, подтверждали, что они привиты от коронавируса. В ответ председатель 76-й сессии Генассамблеи Абдулла Шахид написал, что поддерживает предложенные меры.Перед входом в зал установили аппараты для дезинфекции рук, вывесили плакаты с призывом носить маску и соблюдать дистанцию в два метра. Микрофон на главной трибуне покрыли сменяемым чехлом.В этом году в зале Генассамблеи могут находиться глава делегации и три сопровождающих.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/oon-1749427378.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151430/97/1514309758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6734c220025b1c3d27c059faa2e0676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, россия
22:30 15.09.2021 (обновлено: 23:53 15.09.2021)
 
Россия попросила созвать заседание ГА ООН из-за правил пропуска в здание

Россия попросила созвать заседания ГА ООН для обсуждения правила пропуска в здание

© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 15 сен — Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя запросил срочного заседания Генеральной Ассамблеи в четверг, чтобы обсудить требование властей Нью-Йорка допускать в зал только привитых делегатов.
Дипломат направил письмо Генсеку ООН, председателю ГА и всем постпредам, копия есть в распоряжении РИА Новости.
В послании указано, что это чувствительный вопрос для каждой из стран-членов, а Россия выступает решительно против такого правила.
"Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы "твердо поддерживаете" требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка", — пишет Небензя.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
Он подчеркнул, что Россия придает большое значение соблюдению мер безопасности в пандемию COVID-19.
"Тем не менее <...> это явно дискриминационная мера, и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года", — написал постпред.
Небензя указал, что создание препятствий делегатам для входа в зал явно нарушает Устав ООН. Кроме того, в расчет не приняли права нескольких категорий людей: тех, кто не может привиться по медицинским показаниям, поправившихся после COVID-19 и имеющих антитела, а также тех, кто привился вакцинами, не одобренными американским регулятором CDC — Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.
Постпред напомнил, что территория штаб-квартиры находится под контролем ООН и в соответствии с соглашением ни один из законов США, противоречащих правилам всемирной организации, не действует на ее территории.

"Генассамблея не принимала ни одного правила, которое бы требовало от делегатов ООН представлять доказательство о вакцинации для участия в заседании в зале Генассамблеи. При всем должном уважении к вам, господин председатель, вы не обладаете властью вводить какие-либо меры в отношении стран-членов без обсуждения их с государствами", — добавил Небензя.

Москва полагает, что никакие превышающие разумные предосторожности меры, "которые фактически запрещают участвовать в заседании в зале Генассамблеи", не должны вводиться. Это будет явным нарушением Устава ООН, заключил постпред.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 20:47В мире
На Генассамблею ООН могут приехать главы 83 государств
Очередная, 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке накануне. С 21 по 27 сентября пройдет также Неделя высокого уровня. В мэрии города потребовали, чтобы все входящие в зал ГА, подтверждали, что они привиты от коронавируса. В ответ председатель 76-й сессии Генассамблеи Абдулла Шахид написал, что поддерживает предложенные меры.
Перед входом в зал установили аппараты для дезинфекции рук, вывесили плакаты с призывом носить маску и соблюдать дистанцию в два метра. Микрофон на главной трибуне покрыли сменяемым чехлом.
В этом году в зале Генассамблеи могут находиться глава делегации и три сопровождающих.
 
В миреООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния