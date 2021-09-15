https://ria.ru/20210915/roskomnadzor-1750231234.html
Роскомнадзор обратился к СМИ перед выборами в Госдуму
Роскомнадзор обратился к СМИ перед выборами в Госдуму - РИА Новости, 15.09.2021
Роскомнадзор обратился к СМИ перед выборами в Госдуму
В связи с проведением в РФ избирательной кампании Роскомнадзор обращает внимание СМИ на необходимость неукоснительного соблюдения норм и требований российского... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:05
2021-09-15T20:05
2021-09-15T20:05
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В связи с проведением в РФ избирательной кампании Роскомнадзор обращает внимание СМИ на необходимость неукоснительного соблюдения норм и требований российского законодательства в период подготовки и проведения выборов."В целях профилактики нарушений Роскомнадзор просит редакции средств массовой информации внимательным образом относиться к требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.Роскомнадзор также напоминает, что согласно законодательству, расходы на проведение предвыборной агитации кандидатов и политических партий могут осуществляться только через соответствующие избирательные фонды."Не допускается оказание любых услуг, связанных с проведением предвыборной агитации, включая размещение каких-либо агитационных материалов в СМИ и в сети "Интернет", с нарушением порядка, установленного законодательством о выборах", - дополняется в сообщении.Кроме того, согласно статье 62 Федерального закона 20-ФЗ, представителям редакций сетевых изданий и СМИ при профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы."За нарушение указанных требований законодательства предусмотрена административная ответственность (ст. 5.5 и 5.11 КоАП РФ). В адрес редакций ряда СМИ ведомство уже направило в связи с выявленными нарушениями письменное предупреждение соблюдать законодательство РФ о выборах", - завершается в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Роскомнадзор обратился к СМИ перед выборами в Госдуму
Роскомнадзор предостерег СМИ от нарушения законодательства о выборах
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
В связи с проведением в РФ
избирательной кампании Роскомнадзор
обращает внимание СМИ на необходимость неукоснительного соблюдения норм и требований российского законодательства в период подготовки и проведения выборов.
"В целях профилактики нарушений Роскомнадзор просит редакции средств массовой информации внимательным образом относиться к требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор также напоминает, что согласно законодательству, расходы на проведение предвыборной агитации кандидатов и политических партий могут осуществляться только через соответствующие избирательные фонды.
"Не допускается оказание любых услуг, связанных с проведением предвыборной агитации, включая размещение каких-либо агитационных материалов в СМИ и в сети "Интернет", с нарушением порядка, установленного законодательством о выборах", - дополняется в сообщении.
Кроме того, согласно статье 62 Федерального закона 20-ФЗ, представителям редакций сетевых изданий и СМИ при профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.
"За нарушение указанных требований законодательства предусмотрена административная ответственность (ст. 5.5 и 5.11 КоАП РФ). В адрес редакций ряда СМИ ведомство уже направило в связи с выявленными нарушениями письменное предупреждение соблюдать законодательство РФ о выборах", - завершается в сообщении.