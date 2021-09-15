https://ria.ru/20210915/rogozin-1750116858.html

Рогозин попросил не комментировать его посты "идиотскими смайликами"

Рогозин попросил не комментировать его посты "идиотскими смайликами" - РИА Новости, 15.09.2021

Рогозин попросил не комментировать его посты "идиотскими смайликами"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил своих подписчиков в социальных сетях не комментировать его сообщения "идиотскими смайликами". РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:35

2021-09-15T10:35

2021-09-15T11:40

технологии

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил своих подписчиков в социальных сетях не комментировать его сообщения "идиотскими смайликами".Он обратился к пользователям странице в фейсбуке после того, как в ответ на его предыдущие сообщения читатели массово ставили смайлы и картинки."Нет таких правил общения, чтобы ставить мне малахольные рожицы в ответ на серьезные сообщения", — пояснил Рогозин.Он назвал "Роскосмос" "очень консервативной и реакционной" отраслью, которая "любит передовые технологии, но не любит нафталиновых "друзей".При этом многие читатели поддержали его просьбу.

https://ria.ru/20210909/buran-1749297516.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, дмитрий рогозин, роскосмос, facebook