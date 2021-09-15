https://ria.ru/20210915/rogozin-1750116858.html
Рогозин попросил не комментировать его посты "идиотскими смайликами"
Рогозин попросил не комментировать его посты "идиотскими смайликами" - РИА Новости, 15.09.2021
Рогозин попросил не комментировать его посты "идиотскими смайликами"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил своих подписчиков в социальных сетях не комментировать его сообщения "идиотскими смайликами". РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:35
2021-09-15T10:35
2021-09-15T11:40
технологии
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил своих подписчиков в социальных сетях не комментировать его сообщения "идиотскими смайликами".Он обратился к пользователям странице в фейсбуке после того, как в ответ на его предыдущие сообщения читатели массово ставили смайлы и картинки."Нет таких правил общения, чтобы ставить мне малахольные рожицы в ответ на серьезные сообщения", — пояснил Рогозин.Он назвал "Роскосмос" "очень консервативной и реакционной" отраслью, которая "любит передовые технологии, но не любит нафталиновых "друзей".При этом многие читатели поддержали его просьбу.
https://ria.ru/20210909/buran-1749297516.html
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технологии, дмитрий рогозин, роскосмос, facebook
10:35 15.09.2021 (обновлено: 11:40 15.09.2021)
Рогозин попросил не комментировать его посты "идиотскими смайликами"
Глава "Роскосмоса" Рогозин попросил не комментировать его посты "идиотскими смайликами"