https://ria.ru/20210915/robot-1750169832.html
На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности
На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности - РИА Новости, 15.09.2021
На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности
Испытания робота для обеспечения антитеррористической безопасности космодрома Восточный пройдут в ближайшее время, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:55
2021-09-15T14:55
2021-09-15T14:55
дмитрий рогозин
космос - риа наука
фонд перспективных исследований
нпо "андроидная техника"
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148696/58/1486965883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17039ae85c00225c779cf44652175627.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Испытания робота для обеспечения антитеррористической безопасности космодрома Восточный пройдут в ближайшее время, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Систему безопасности антитеррористической - тоже там (на космодроме Восточный - ред.) будут работать беспилотные роботы. Мы в ближайшее время будем проводить испытания беспилотного робота, который будет обеспечивать безопасность периметра всего космодрома. Это новейшая разработка, в том числе с нашей системой управления", - сказал он журналистам.В октябре 2019 года в Twitter слетавшего в космос робота "Федора" сообщалось, что технологии роботизированных боевых платформ "Маркер" могут использоваться для управления луноходами, а сами роботы - для охраны российских космодромов.Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Платформа "Маркер" может базироваться как на гусеничном шасси, так и на колесном. Вооружение - пулемет и две противотанковые управляемые ракеты. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно.
https://ria.ru/20210831/robot-1747916530.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148696/58/1486965883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_823f70afa74de2b8f297861b97a38c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, космос - риа наука, фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности
Рогозин: на Восточном испытают робота, который будет обеспечивать безопасность космодрома