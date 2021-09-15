https://ria.ru/20210915/robot-1750169832.html

На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности

На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности - РИА Новости, 15.09.2021

На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности

Испытания робота для обеспечения антитеррористической безопасности космодрома Восточный пройдут в ближайшее время, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:55

2021-09-15T14:55

2021-09-15T14:55

дмитрий рогозин

космос - риа наука

фонд перспективных исследований

нпо "андроидная техника"

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Испытания робота для обеспечения антитеррористической безопасности космодрома Восточный пройдут в ближайшее время, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Систему безопасности антитеррористической - тоже там (на космодроме Восточный - ред.) будут работать беспилотные роботы. Мы в ближайшее время будем проводить испытания беспилотного робота, который будет обеспечивать безопасность периметра всего космодрома. Это новейшая разработка, в том числе с нашей системой управления", - сказал он журналистам.В октябре 2019 года в Twitter слетавшего в космос робота "Федора" сообщалось, что технологии роботизированных боевых платформ "Маркер" могут использоваться для управления луноходами, а сами роботы - для охраны российских космодромов.Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Платформа "Маркер" может базироваться как на гусеничном шасси, так и на колесном. Вооружение - пулемет и две противотанковые управляемые ракеты. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно.

https://ria.ru/20210831/robot-1747916530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, космос - риа наука, фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)