Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/robot-1750169832.html
На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности
На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности - РИА Новости, 15.09.2021
На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности
Испытания робота для обеспечения антитеррористической безопасности космодрома Восточный пройдут в ближайшее время, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:55
2021-09-15T14:55
дмитрий рогозин
космос - риа наука
фонд перспективных исследований
нпо "андроидная техника"
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148696/58/1486965883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17039ae85c00225c779cf44652175627.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Испытания робота для обеспечения антитеррористической безопасности космодрома Восточный пройдут в ближайшее время, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Систему безопасности антитеррористической - тоже там (на космодроме Восточный - ред.) будут работать беспилотные роботы. Мы в ближайшее время будем проводить испытания беспилотного робота, который будет обеспечивать безопасность периметра всего космодрома. Это новейшая разработка, в том числе с нашей системой управления", - сказал он журналистам.В октябре 2019 года в Twitter слетавшего в космос робота "Федора" сообщалось, что технологии роботизированных боевых платформ "Маркер" могут использоваться для управления луноходами, а сами роботы - для охраны российских космодромов.Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Платформа "Маркер" может базироваться как на гусеничном шасси, так и на колесном. Вооружение - пулемет и две противотанковые управляемые ракеты. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно.
https://ria.ru/20210831/robot-1747916530.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148696/58/1486965883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_823f70afa74de2b8f297861b97a38c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий рогозин, космос - риа наука, фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
14:55 15.09.2021
 
На космодроме Восточный испытают робота для обеспечения безопасности

Рогозин: на Восточном испытают робота, который будет обеспечивать безопасность космодрома

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный" в Амурской области
Космодром Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Испытания робота для обеспечения антитеррористической безопасности космодрома Восточный пройдут в ближайшее время, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Систему безопасности антитеррористической - тоже там (на космодроме Восточный - ред.) будут работать беспилотные роботы. Мы в ближайшее время будем проводить испытания беспилотного робота, который будет обеспечивать безопасность периметра всего космодрома. Это новейшая разработка, в том числе с нашей системой управления", - сказал он журналистам.
В октябре 2019 года в Twitter слетавшего в космос робота "Федора" сообщалось, что технологии роботизированных боевых платформ "Маркер" могут использоваться для управления луноходами, а сами роботы - для охраны российских космодромов.
Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Платформа "Маркер" может базироваться как на гусеничном шасси, так и на колесном. Вооружение - пулемет и две противотанковые управляемые ракеты. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно.
Российский робот Маркер прошел 100 км по бездорожью во время испытаний
31 августа, 03:16Новое оружие России
В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
 
Дмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаФонд перспективных исследованийНПО "Андроидная техника"Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния