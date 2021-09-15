https://ria.ru/20210915/reyting-1750183133.html

Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления

Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления - РИА Новости, 15.09.2021

Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления

Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления на уровне 7++, сообщает пресс-служба авиакомпании со ссылкой на данные ежегодного мониторинга... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:49

2021-09-15T15:49

2021-09-15T15:49

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления на уровне 7++, сообщает пресс-служба авиакомпании со ссылкой на данные ежегодного мониторинга независимого аудитора — НП "Российский институт директоров" (НП "РИД")."Рейтинг Аэрофлота 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) остаётся неизменным с 2019 года и соответствует "Развитой практике корпоративного управления". Это означает, что авиакомпания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Качество корпоративного управления Аэрофлота обеспечивает достаточно низкие риски потерь для акционеров авиакомпании", - говорится в пресс-релизе.По мнению аудиторов, Аэрофлот постоянно совершенствует систему корпоративного управления и следует передовым стандартам в этой области.

https://ria.ru/20210910/dominikana-1749550412.html

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