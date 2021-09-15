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Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления
Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления - РИА Новости, 15.09.2021
Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления
Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления на уровне 7++, сообщает пресс-служба авиакомпании со ссылкой на данные ежегодного мониторинга... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:49
2021-09-15T15:49
2021-09-15T15:49
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления на уровне 7++, сообщает пресс-служба авиакомпании со ссылкой на данные ежегодного мониторинга независимого аудитора — НП "Российский институт директоров" (НП "РИД")."Рейтинг Аэрофлота 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) остаётся неизменным с 2019 года и соответствует "Развитой практике корпоративного управления". Это означает, что авиакомпания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Качество корпоративного управления Аэрофлота обеспечивает достаточно низкие риски потерь для акционеров авиакомпании", - говорится в пресс-релизе.По мнению аудиторов, Аэрофлот постоянно совершенствует систему корпоративного управления и следует передовым стандартам в этой области.
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