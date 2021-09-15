https://ria.ru/20210915/reabilitatsiya-1750189468.html

Проценко назвал регион с лучшей программой реабилитации после COVID-19

Проценко назвал регион с лучшей программой реабилитации после COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2021

Проценко назвал регион с лучшей программой реабилитации после COVID-19

Главный врач больницы №40 Москвы Денис Проценко назвал программу реабилитации после коронавирусной инфекции в Кавказских Минеральных Водах лучшей в России,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:23

2021-09-15T16:23

2021-09-15T16:23

распространение коронавируса

общество

минеральные воды

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

денис проценко

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главный врач больницы №40 Москвы Денис Проценко назвал программу реабилитации после коронавирусной инфекции в Кавказских Минеральных Водах лучшей в России, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".В сообщении отмечается, что Проценко отметил высокую медицинскую составляющую программы во время общения с медицинским сообществом в Кисловодске."Мы ездим по регионам - оцениваем, собираем лучшие практики. Наверное, то что мы сегодня увидели — это действительно лучшая практика. Это не история спа-услуг, а реально третий этап реабилитации с понятно разработанной вместе с экспертами-пульмонологами концепцией", - приводятся слова врача в сообщении.Проценко подчеркнул, что реабилитации сейчас уделяется большое значение, потому важно не просто вылечить пациента, но и вернуть его к исходному качеству жизни.В сообщении уточняется, что на курортах Кавминвод впервые внедрена технология реабилитации после коронавирусной инфекции с помощью подогретой гелиокислородной смеси, которую генерирует аппарат "Гелиокс"."Хороший эффект для восстановления легких дают барокамеры, различные ингаляции, дыхательная гимнастика, спелеотерапия, озонотерапия, климатотерапия", - добавляется в сообщении.Помимо Кавминвод программы реабилитации после коронавируса действуют в Краснодарском крае, Крыму, Москве и Московской области и в других регионах страны.Ранее президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия", в него попал Денис Проценко.

https://ria.ru/20210909/sibgmu-1749173478.html

https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html

https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1731922348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, минеральные воды, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко