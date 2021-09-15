https://ria.ru/20210915/reabilitatsiya-1750189468.html
Проценко назвал регион с лучшей программой реабилитации после COVID-19
Проценко назвал регион с лучшей программой реабилитации после COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2021
Проценко назвал регион с лучшей программой реабилитации после COVID-19
Главный врач больницы №40 Москвы Денис Проценко назвал программу реабилитации после коронавирусной инфекции в Кавказских Минеральных Водах лучшей в России,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:23
2021-09-15T16:23
2021-09-15T16:23
распространение коронавируса
общество
минеральные воды
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис проценко
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главный врач больницы №40 Москвы Денис Проценко назвал программу реабилитации после коронавирусной инфекции в Кавказских Минеральных Водах лучшей в России, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".В сообщении отмечается, что Проценко отметил высокую медицинскую составляющую программы во время общения с медицинским сообществом в Кисловодске."Мы ездим по регионам - оцениваем, собираем лучшие практики. Наверное, то что мы сегодня увидели — это действительно лучшая практика. Это не история спа-услуг, а реально третий этап реабилитации с понятно разработанной вместе с экспертами-пульмонологами концепцией", - приводятся слова врача в сообщении.Проценко подчеркнул, что реабилитации сейчас уделяется большое значение, потому важно не просто вылечить пациента, но и вернуть его к исходному качеству жизни.В сообщении уточняется, что на курортах Кавминвод впервые внедрена технология реабилитации после коронавирусной инфекции с помощью подогретой гелиокислородной смеси, которую генерирует аппарат "Гелиокс"."Хороший эффект для восстановления легких дают барокамеры, различные ингаляции, дыхательная гимнастика, спелеотерапия, озонотерапия, климатотерапия", - добавляется в сообщении.Помимо Кавминвод программы реабилитации после коронавируса действуют в Краснодарском крае, Крыму, Москве и Московской области и в других регионах страны.Ранее президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия", в него попал Денис Проценко.
https://ria.ru/20210909/sibgmu-1749173478.html
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общество, минеральные воды, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
Проценко назвал регион с лучшей программой реабилитации после COVID-19
Проценко: в Кавминводах лучшая в России программа реабилитации после COVID-19
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Главный врач больницы №40 Москвы Денис Проценко
назвал программу реабилитации после коронавирусной инфекции в Кавказских Минеральных Водах лучшей в России, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
В сообщении отмечается, что Проценко отметил высокую медицинскую составляющую программы во время общения с медицинским сообществом в Кисловодске
.
"Мы ездим по регионам - оцениваем, собираем лучшие практики. Наверное, то что мы сегодня увидели — это действительно лучшая практика. Это не история спа-услуг, а реально третий этап реабилитации с понятно разработанной вместе с экспертами-пульмонологами концепцией", - приводятся слова врача в сообщении.
Проценко подчеркнул, что реабилитации сейчас уделяется большое значение, потому важно не просто вылечить пациента, но и вернуть его к исходному качеству жизни.
В сообщении уточняется, что на курортах Кавминвод впервые внедрена технология реабилитации после коронавирусной инфекции с помощью подогретой гелиокислородной смеси, которую генерирует аппарат "Гелиокс".
"Хороший эффект для восстановления легких дают барокамеры, различные ингаляции, дыхательная гимнастика, спелеотерапия, озонотерапия, климатотерапия", - добавляется в сообщении.
Помимо Кавминвод программы реабилитации после коронавируса действуют в Краснодарском крае
, Крыму, Москве
и Московской области
и в других регионах страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия", в него попал Денис Проценко.