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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210915/razvitie-1750175553.html
Власти ЯНАО и "Газпромнефть-Снабжение" будут развивать "Обской причал"
Власти ЯНАО и "Газпромнефть-Снабжение" будут развивать "Обской причал" - РИА Новости, 15.09.2021
Власти ЯНАО и "Газпромнефть-Снабжение" будут развивать "Обской причал"
Правительство Ямала и "Газпромнефть-Снабжение" заключили соглашение о развитии промышленного парка "Обской причал", сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:21
2021-09-15T15:21
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
лабытнанги
газпром нефть
ямал
газпромнефть
александр калинин
александр дюков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Ямала и "Газпромнефть-Снабжение" заключили соглашение о развитии промышленного парка "Обской причал", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."В ходе Тюменского нефтегазового форума первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин и генеральный директор дочернего предприятия "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Снабжение" Дмитрий Потапов подписали соглашение о намерениях совместно развивать промышленно-логистический парк "Обской причал" в Лабытнанги. Соглашение заключено в присутствии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и председателя правления "Газпромнефти" Александра Дюкова", - говорится в сообщении.Проект "Обской причал" инициирован правительством региона и включает в себя модернизацию действующей портовой инфраструктуры и строительство новых производственных мощностей. Создание промпарка позволит реализовать задачи Стратегии Арктической зоны России и Стратегии социально-экономического развития Ямала до 2035 года.Правительство округа и "Газпромнефть-Снабжение" намерены совместно разработать концепцию развития "Обского причала" до 2030 года, в том числе программу привлечения новых партнеров, потенциальных резидентов и пользователей инфраструктуры логистического парка. Кроме того, соглашение подразумевает поиск возможностей для достижения грузопотока объемом до 500 тысяч тонн в ближайшие 5 лет, уточняют власти."В условиях смещения центров добычи на север важное значение для их освоения приобретает надежная логистическая схема. Порт Лабытнанги - один из ее ключевых элементов, где сходятся водные, железнодорожные и автомобильные пути. Реализация проекта "Обской причал" позволит не только модернизировать портовую инфраструктуру, но и организовать производство необходимых для освоения стройматериалов и сервисных услуг для ТЭК в непосредственной близости к транспортной инфраструктуре. Это даст нам более 3,5 миллиарда рублей инвестиций и минимум 800 новых рабочих мест", - сообщил Александр Калинин. Его слова приводит пресс-служба.
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экономика, лабытнанги, газпром нефть, ямал, газпромнефть, александр калинин, александр дюков, россия
15:21 15.09.2021
 
Власти ЯНАО и "Газпромнефть-Снабжение" будут развивать "Обской причал"

Власти ЯНАО и "Газпромнефть-Снабжение" будут развивать промпарк "Обской причал"

© РИА Новости / Георгий Гранин / Перейти в фотобанкКомуникации нефтедобывающего предприятия
Комуникации нефтедобывающего предприятия - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Георгий Гранин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Ямала и "Газпромнефть-Снабжение" заключили соглашение о развитии промышленного парка "Обской причал", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"В ходе Тюменского нефтегазового форума первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин и генеральный директор дочернего предприятия "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Снабжение" Дмитрий Потапов подписали соглашение о намерениях совместно развивать промышленно-логистический парк "Обской причал" в Лабытнанги. Соглашение заключено в присутствии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и председателя правления "Газпромнефти" Александра Дюкова", - говорится в сообщении.
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Проект "Обской причал" инициирован правительством региона и включает в себя модернизацию действующей портовой инфраструктуры и строительство новых производственных мощностей. Создание промпарка позволит реализовать задачи Стратегии Арктической зоны России и Стратегии социально-экономического развития Ямала до 2035 года.
Правительство округа и "Газпромнефть-Снабжение" намерены совместно разработать концепцию развития "Обского причала" до 2030 года, в том числе программу привлечения новых партнеров, потенциальных резидентов и пользователей инфраструктуры логистического парка. Кроме того, соглашение подразумевает поиск возможностей для достижения грузопотока объемом до 500 тысяч тонн в ближайшие 5 лет, уточняют власти.
"В условиях смещения центров добычи на север важное значение для их освоения приобретает надежная логистическая схема. Порт Лабытнанги - один из ее ключевых элементов, где сходятся водные, железнодорожные и автомобильные пути. Реализация проекта "Обской причал" позволит не только модернизировать портовую инфраструктуру, но и организовать производство необходимых для освоения стройматериалов и сервисных услуг для ТЭК в непосредственной близости к транспортной инфраструктуре. Это даст нам более 3,5 миллиарда рублей инвестиций и минимум 800 новых рабочих мест", - сообщил Александр Калинин. Его слова приводит пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаЛабытнангиГазпром нефтьЯмалГазпромнефтьАлександр КалининАлександр ДюковРоссия
 
 
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