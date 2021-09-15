https://ria.ru/20210915/ranenie-1750197757.html

Против кировчанина, выстрелившего в ребенка из пневматики, завели дело

Против кировчанина, выстрелившего в ребенка из пневматики, завели дело - РИА Новости, 15.09.2021

Против кировчанина, выстрелившего в ребенка из пневматики, завели дело

Уголовное дело возбуждено на жителя поселка в Кировской области, который выстрелил из пневматики по детям во дворе и ранил одного ребенка, сообщает следственное РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:57

2021-09-15T16:57

2021-09-15T16:58

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя поселка в Кировской области, который выстрелил из пневматики по детям во дворе и ранил одного ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Днем 11 сентября 60-летний житель поселка Верхошижемье заметил детей, играющих возле его дома. Он вышел во двор и, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений произвел один выстрел из пневматической винтовки в сторону несовершеннолетних. В результате он попал 10-летнему мальчику в область ноги, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения в виде ссадины и кровоподтека", - говорится в сообщении регионального СУСК.По данному факту была проведена проверка, по результатам которой в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия)."Пневматическая винтовка у подозреваемого изъята. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210707/rebenok-1740275844.html

https://ria.ru/20210217/khalatnost-1597781406.html

кировская область

россия

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия