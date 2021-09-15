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Против кировчанина, выстрелившего в ребенка из пневматики, завели дело
Против кировчанина, выстрелившего в ребенка из пневматики, завели дело - РИА Новости, 15.09.2021
Против кировчанина, выстрелившего в ребенка из пневматики, завели дело
Уголовное дело возбуждено на жителя поселка в Кировской области, который выстрелил из пневматики по детям во дворе и ранил одного ребенка, сообщает следственное РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:57
2021-09-15T16:58
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя поселка в Кировской области, который выстрелил из пневматики по детям во дворе и ранил одного ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Днем 11 сентября 60-летний житель поселка Верхошижемье заметил детей, играющих возле его дома. Он вышел во двор и, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений произвел один выстрел из пневматической винтовки в сторону несовершеннолетних. В результате он попал 10-летнему мальчику в область ноги, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения в виде ссадины и кровоподтека", - говорится в сообщении регионального СУСК.По данному факту была проведена проверка, по результатам которой в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия)."Пневматическая винтовка у подозреваемого изъята. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:57 15.09.2021 (обновлено: 16:58 15.09.2021)
 
Против кировчанина, выстрелившего в ребенка из пневматики, завели дело

Дело завели против жителя Кировской области, ранившего 10-летнего мальчика из пневматики

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя поселка в Кировской области, который выстрелил из пневматики по детям во дворе и ранил одного ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Днем 11 сентября 60-летний житель поселка Верхошижемье заметил детей, играющих возле его дома. Он вышел во двор и, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений произвел один выстрел из пневматической винтовки в сторону несовершеннолетних. В результате он попал 10-летнему мальчику в область ноги, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения в виде ссадины и кровоподтека", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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"Пневматическая винтовка у подозреваемого изъята. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - подчеркивается в сообщении.
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