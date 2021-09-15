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Рогозин объяснил, почему отложили создание лунной ракеты
Рогозин объяснил, почему отложили создание лунной ракеты - РИА Новости, 15.09.2021
Рогозин объяснил, почему отложили создание лунной ракеты
Сверхтяжелая ракета для полетов на Луну в прежнем облике создаваться не будет, средства направлены на создание метановых технологий, на базе которых в будущем... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:14
2021-09-15T14:30
космос - риа наука
дмитрий рогозин
роскосмос
луна
ркц "прогресс"
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Сверхтяжелая ракета для полетов на Луну в прежнем облике создаваться не будет, средства направлены на создание метановых технологий, на базе которых в будущем построят новую ракету, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил РИА Новости, что предприятие приостановило разработку технического проекта ракеты сверхтяжелого класса, не исключив, что работы могут возобновить после уточнения программы."Деньги, которые мы планировали бросить на сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку в КБ Химавтоматики двигателей на метане, потому что метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса. Так мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше? Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой. Поэтому мы лучше сделаем чуть позже, но зато мы сделаем так, что это будет стимулом развития композиционных материалов в "Роскосмосе", и систем, и сплавов, и новых двигателей", - сказал Рогозин."Мы лучше потратим время и деньги, но создадим то, что двинет отрасль вперед", - добавил он.
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, луна, ркц "прогресс", россия
14:14 15.09.2021 (обновлено: 14:30 15.09.2021)
 
Рогозин объяснил, почему отложили создание лунной ракеты

Рогозин: сверхтяжелую лунную ракету создадут на базе новых метановых двигателей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Сверхтяжелая ракета для полетов на Луну в прежнем облике создаваться не будет, средства направлены на создание метановых технологий, на базе которых в будущем построят новую ракету, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил РИА Новости, что предприятие приостановило разработку технического проекта ракеты сверхтяжелого класса, не исключив, что работы могут возобновить после уточнения программы.
"Деньги, которые мы планировали бросить на сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку в КБ Химавтоматики двигателей на метане, потому что метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса. Так мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше? Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой. Поэтому мы лучше сделаем чуть позже, но зато мы сделаем так, что это будет стимулом развития композиционных материалов в "Роскосмосе", и систем, и сплавов, и новых двигателей", - сказал Рогозин.
"Мы лучше потратим время и деньги, но создадим то, что двинет отрасль вперед", - добавил он.
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Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоскосмосЛунаРКЦ "Прогресс"Россия
 
 
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