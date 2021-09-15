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В Японии сообщили о втором пуске ракеты с территории КНДР
В Японии сообщили о втором пуске ракеты с территории КНДР - РИА Новости, 15.09.2021
В Японии сообщили о втором пуске ракеты с территории КНДР
Управление безопасности на море Японии сообщило о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи, передает телеканал NHK. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T07:19
2021-09-15T09:25
в мире
япония
кндр (северная корея)
токио
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ТОКИО, 15 сен — РИА Новости. Управление безопасности на море Японии сообщило о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи, передает телеканал NHK.Отмечается, что он состоялся в 12:43 (06:43 мск). Место падения снаряда пока неизвестно. За пять минут до этого с территории Северной Кореи запустили еще одну ракету. В Токио полагают, что она была баллистической. Информацию о двух запусках также подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщил Ренхап.Премьер-министр Японии Есихидэ Суга дал указание экстренно собрать совет нацбезопасности и быть готовыми к непредвиденным ситуациям."Пуски баллистических ракет Северной Кореей угрожают миру и безопасности нашей страны и региона. Они являются нарушением решений Совета Безопасности ООН. Мы выражаем решительный протест и категорически осуждаем", — отметил Суга.Как заявил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, после пуска в Японском море не зафиксировано никаких сейсмособытий.На прошлой неделе Пхеньян успешно провел испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Во время пуска проверяли тягу двигателей ракеты на земле, летные характеристики, контроль, наведение и несколько других параметров. Все тесты, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. Двадцать первого марта состоялись пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта в сторону Японского моря выпустили две баллистических ракеты малой дальности, нарушив таким образом резолюции СБ ООН.
https://ria.ru/20210914/raketa-1749948429.html
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в мире, япония, кндр (северная корея), токио
07:19 15.09.2021 (обновлено: 09:25 15.09.2021)
 
В Японии сообщили о втором пуске ракеты с территории КНДР

Японская служба безопасности на море: КНДР запустила вторую ракету

© REUTERS / Kim Hong-JiТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 сен — РИА Новости. Управление безопасности на море Японии сообщило о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи, передает телеканал NHK.
Отмечается, что он состоялся в 12:43 (06:43 мск). Место падения снаряда пока неизвестно. За пять минут до этого с территории Северной Кореи запустили еще одну ракету. В Токио полагают, что она была баллистической. Информацию о двух запусках также подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщил Ренхап.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга дал указание экстренно собрать совет нацбезопасности и быть готовыми к непредвиденным ситуациям.
"Пуски баллистических ракет Северной Кореей угрожают миру и безопасности нашей страны и региона. Они являются нарушением решений Совета Безопасности ООН. Мы выражаем решительный протест и категорически осуждаем", — отметил Суга.
Испытание крылатых ракет большой дальности в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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Как заявил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, после пуска в Японском море не зафиксировано никаких сейсмособытий.
На прошлой неделе Пхеньян успешно провел испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Во время пуска проверяли тягу двигателей ракеты на земле, летные характеристики, контроль, наведение и несколько других параметров. Все тесты, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.
До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. Двадцать первого марта состоялись пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта в сторону Японского моря выпустили две баллистических ракеты малой дальности, нарушив таким образом резолюции СБ ООН.
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В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Токио
 
 
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