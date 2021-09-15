https://ria.ru/20210915/putin-1750142931.html

В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина

В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина - РИА Новости, 15.09.2021

В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина

Президент России Владимир Путин абсолютно здоров и чувствует себя прекрасно, эффективность вакцины "Спутник V" весьма высока, а президента еще выше, заявил... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:35

2021-09-15T12:35

2021-09-15T13:21

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин абсолютно здоров и чувствует себя прекрасно, эффективность вакцины "Спутник V" весьма высока, а президента еще выше, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Чувствует он себя прекрасно, абсолютно здоров, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая. Эффективность президента Путина еще выше", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин, уйдя на самоизоляцию, делает необходимые тесты, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Путин сообщил кабмину, что ушел на самоизоляцию, отметив, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, в том числе тот, кто вакцинировался."Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации", - сказал Песков журналистам.Также, отвечая на вопрос, пользуется ли Путин программой "Социальный мониторинг" во время самоизоляции, он отметил, что глава государства не пользуется им."Мы неоднократно об этом говорили. Конечно же, режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривают возможности и, главное, необходимости участия в таких программах", - добавил Песков.Уход на самоизоляцию ничего не меняет в работе президента РФ Владимира Путина - не приводит к сужению общения и замедлению темпов рабочего графика, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Это (самоизоляция) никоим образом не приводит к сужению его круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика (в удаленном формате). По сути это ничего не меняет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210913/prioritety-1749853466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии