https://ria.ru/20210915/pushkov-1750093639.html

Пушков ответил "разозленному" действиями Запада Кулебе

Пушков ответил "разозленному" действиями Запада Кулебе - РИА Новости, 15.09.2021

Пушков ответил "разозленному" действиями Запада Кулебе

Сенатор Алексей Пушков назвал в Telegram "нешуточной драмой" критическое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес Запада. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T01:25

2021-09-15T01:25

2021-09-15T09:45

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россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал в Telegram "нешуточной драмой" критическое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес Запада.Ранее Кулеба заявил в интервью Independent, что Киев больше не верит обещаниям западных партнеров. Как отметила британская газета, украинский политик слишком дипломатичен, чтобы признать, что он злится из-за действий европейских коллег.Член Совфеда пояснил, что, кроме Запада, украинским политикам никто ничего не обещает. При этом, по его словам, Киев "страстно хочет строить свое светлое будущее" за чужой счет.Сенатор заключил, что Украина продолжит верить обещаниям западных стран, поскольку "верить ей больше не во что".

https://ria.ru/20210902/lavrov-1748322924.html

https://ria.ru/20210911/potok-1749622089.html

украина

киев

россия

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в мире, украина, киев, алексей пушков, мид украины, telegram (приложение), дмитрий кулеба, россия