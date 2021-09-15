https://ria.ru/20210915/protesty-1750182183.html

Правительство назвало главный способ дестабилизации обстановки в России

Правительство назвало главный способ дестабилизации обстановки в России - РИА Новости, 15.09.2021

Правительство назвало главный способ дестабилизации обстановки в России

Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России правительство назвало привлечение жителей страны к... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:45

2021-09-15T15:45

2021-09-15T15:45

общество

правительство рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595362626_0:0:3323:1869_1920x0_80_0_0_b1b958b908af452e13f1a880d1a50d4c.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России правительство назвало привлечение жителей страны к несанкционированным митингам, следует из постановления кабмина, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации."Основным способом дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки", - говорится в документе, который вносит изменения в госпрограмму РФ "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (она была утверждена правительством в апреле 2014 года).

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, правительство рф, россия