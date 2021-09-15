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Правительство назвало главный способ дестабилизации обстановки в России
Правительство назвало главный способ дестабилизации обстановки в России - РИА Новости, 15.09.2021
Правительство назвало главный способ дестабилизации обстановки в России
Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России правительство назвало привлечение жителей страны к... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:45
2021-09-15T15:45
2021-09-15T15:45
общество
правительство рф
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России правительство назвало привлечение жителей страны к несанкционированным митингам, следует из постановления кабмина, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации."Основным способом дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки", - говорится в документе, который вносит изменения в госпрограмму РФ "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (она была утверждена правительством в апреле 2014 года).
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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общество, правительство рф, россия
Правительство назвало главный способ дестабилизации обстановки в России
Правительство назвало вовлечение в незаконные митинги главным способом дестабилизации