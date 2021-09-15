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Епископ рассказал о просьбе папы Франциска к верующим в России

Епископ рассказал о просьбе папы Франциска к верующим в России - РИА Новости, 15.09.2021

Епископ рассказал о просьбе папы Франциска к верующим в России

Папа Римский Франциск заявил, что помнит о России и желает российским католикам продолжать труды, а также попросил их молиться за себя, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T19:00

2021-09-15T19:00

2021-09-15T19:00

религия

венгрия

лилль

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

московский патриархат

папа римский

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что помнит о России и желает российским католикам продолжать труды, а также попросил их молиться за себя, рассказал РИА Новости после встречи с понтификом епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин, который в 2020 году стал первым русским католическим епископом.Дубинин 12 сентября принял участие в общей мессе с папой Римским Франциском на закрытии Международного евхаристического конгресса в столице Венгрии Будапеште, а в среду сослужил ему в словацком Шаштине. Встреча с понтификом, рассказал он, произошла в столице Словакии Братиславе."13 сентября, в завершение встречи с духовенством, монашествующими и катехизаторами в кафедральном соборе Братиславы каждый присутствующий епископ имел возможность лично засвидетельствовать свое почтение папе, в течение буквально нескольких секунд. Я представился и поблагодарил папу за доверие. Понтифик сказал: "Молитесь за меня, продолжайте хорошо трудиться. Помню о России", - рассказал Дубинин.Он участвовал в конгрессе по приглашению священноначалия Словакии в качестве представителя конференции католических епископов России. Он отметил, что апостольские визиты понтифика – это не тот формат, когда с ним что-то обсуждается: для этого предназначены регулярные поездки епископских конференций каждой страны в Рим. Во время апостольских визитов в ту или иную страну папа встречается представителями церкви и общества и дает наставления в публичной форме во время встреч."Это всегда послания мира и добра, укрепление в вере, надежде и любви, ободрение и призыв к диалогу, обращенный ко всем людям. Именно таков и нынешний визит папы Франциска в Венгрию и Словакию", - заключил епископ-помощник архиепархии Божией Матери.Идея проведения евхаристических конгрессов, направленных на донесение до верующих важности таинства причастия и демонстрации многочисленности и единства, появилась в Римско-католической церкви в XIX веке. Первый такой конгресс прошел в июне 1881 года во французском Лилле. Впоследствии конгрессы проводились в разных городах мира, став международными. Будапештский конгресс в 2021 году стал 52-м по счету, он проходил с 5 по 12 сентября. На открытии конгресса выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

https://ria.ru/20210908/episkop-1749140628.html

https://ria.ru/20210908/morozhenoe-1749225433.html

венгрия

лилль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, лилль, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, московский патриархат, папа римский, россия