Епископ рассказал о просьбе папы Франциска к верующим в России
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск в аэропорту Эль-Альто, Боливия
© AP Photo / Gregorio Borgia
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что помнит о России и желает российским католикам продолжать труды, а также попросил их молиться за себя, рассказал РИА Новости после встречи с понтификом епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин, который в 2020 году стал первым русским католическим епископом.
Дубинин 12 сентября принял участие в общей мессе с папой Римским Франциском на закрытии Международного евхаристического конгресса в столице Венгрии Будапеште, а в среду сослужил ему в словацком Шаштине. Встреча с понтификом, рассказал он, произошла в столице Словакии Братиславе.
"13 сентября, в завершение встречи с духовенством, монашествующими и катехизаторами в кафедральном соборе Братиславы каждый присутствующий епископ имел возможность лично засвидетельствовать свое почтение папе, в течение буквально нескольких секунд. Я представился и поблагодарил папу за доверие. Понтифик сказал: "Молитесь за меня, продолжайте хорошо трудиться. Помню о России", - рассказал Дубинин.
Он участвовал в конгрессе по приглашению священноначалия Словакии в качестве представителя конференции католических епископов России. Он отметил, что апостольские визиты понтифика – это не тот формат, когда с ним что-то обсуждается: для этого предназначены регулярные поездки епископских конференций каждой страны в Рим. Во время апостольских визитов в ту или иную страну папа встречается представителями церкви и общества и дает наставления в публичной форме во время встреч.
"Это всегда послания мира и добра, укрепление в вере, надежде и любви, ободрение и призыв к диалогу, обращенный ко всем людям. Именно таков и нынешний визит папы Франциска в Венгрию и Словакию", - заключил епископ-помощник архиепархии Божией Матери.
Идея проведения евхаристических конгрессов, направленных на донесение до верующих важности таинства причастия и демонстрации многочисленности и единства, появилась в Римско-католической церкви в XIX веке. Первый такой конгресс прошел в июне 1881 года во французском Лилле. Впоследствии конгрессы проводились в разных городах мира, став международными. Будапештский конгресс в 2021 году стал 52-м по счету, он проходил с 5 по 12 сентября. На открытии конгресса выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).