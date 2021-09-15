https://ria.ru/20210915/proekt-1750218997.html

Подведены итоги проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов"

Подведены итоги проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов" - РИА Новости, 15.09.2021

Подведены итоги проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов"

В проекте "Взлетная полоса для молодых профессионалов", который направлен на получение студентами практического профессионального опыта, необходимого для... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:47

2021-09-15T18:47

2021-09-15T18:47

образование - общество

фонд президентских грантов

россия

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В проекте "Взлетная полоса для молодых профессионалов", который направлен на получение студентами практического профессионального опыта, необходимого для трудоустройства, приняли участие более 1000 человек, из них 300 прошли стажировку на предприятиях, сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Проект стартовал осенью 2020 года, в нем участвовали студенты из Псковской, Нижегородской и Владимирской областей. Партнерами проекта стали Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России, опорные вузы регионов и промышленные предприятия, которые входят в региональные промышленные кластеры данных областей. Инициатором проекта выступил Институт экономики знаний. "Взлетную полосу для молодых профессионалов" поддержал Фонд Президентских грантов.По словам директора Ассоциации Андрея Шпиленко, одной из проблем, сдерживающих рост производства в субъектах, является недостаток кадров, так как молодежь, получившая техническое образование на местах, зачастую, не зная об имеющихся возможностях в родных регионах, стремится переехать на работу в крупные города."Сегодня в России существуют огромные возможности для открытия и ведения молодыми людьми, вчерашними студентами, производственного бизнеса. Ассоциация при тесном взаимодействии с министерством промышленности и торговли РФ реализует программу развития промышленных кластеров. Сегодня обыкновенная системная работа позволяет описать производственные цепочки и выявить в них объемы комплектующих, сырья и материалов, которые необходимо замещать. Это инвестиционные ниши, которые нуждаются в отечественной продукции. Именно инвестиционные ниши гарантируют спрос, они безумно нуждаются в молодых талантливых ребятах, которые придут со своими проектами, инициативами и встроятся в кооперационные цепочки - тем самым мы гарантируем им трудоустройство и рынок сбыта", - пояснил Шпиленко.Первый заместитель директора Института экономики знаний Игорь Чирков добавил, что многие студенты уже во время учебы открывают свой бизнес, развивают стартапы. В то же время, в высококвалифицированных выпускниках нуждаются и крупные компании.Он сообщил, что в проекте приняли участие более тысячи человек, 300 прошли стажировку на предприятиях, а 30 получили паспорта о долгосрочной стажировке, подразумевающие дальнейшее сотрудничество.Участников проекта научили составлять резюме, общаться с будущими работодателями, работать в команде над производственными проектами, познакомили с кооперационными цепочками производственных процессов на предприятиях."Благодаря проекту сформирована система взаимодействия учебных заведений и предприятий регионов", – отметил Чирков.По словам директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталия Хоценко, ведомство в целом активно поддерживает сотрудничество вузов и предприятий."В каждом промышленном кластере, который включен в реестр, а таких кластеров сегодня 50, в составе есть вуз или ссуз. Промышленные кластеры "заказывают" определенных специалистов, с третьего курса студенты проходят производственные практики, многие предприятия даже организовывают в учебных заведениях профильные кафедры. Участники кластеров, как, например, в Ставрополье, Владимирской и Псковской областях, финансово поддерживают вузы, помогают закупать профильное оборудование. Специалисты предприятий читают лекции студентам, а на самих предприятиях организовываются экскурсии для учащихся", – пояснил Хоценко.О пользе такого сотрудничества на пресс-конференции говорили и представители вузов, которые за минувший год участвовали в программе.Подводя итоги проекта, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ отметил, что "Взлетная полоса для молодых профессионалов" будет продолжена. В частности, о необходимости реализовывать проект на своих территориях заявили представители Воронежской области, Ставропольского края и еще ряда регионов.Во время телемоста были подписаны соглашения о долгосрочном сотрудничестве в развитии и реализации проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов" в Нижегородской, Владимирской и Псковской областях.

https://ria.ru/20210903/rezyume-1748614901.html

https://ria.ru/20210908/media-1749198046.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, фонд президентских грантов, россия