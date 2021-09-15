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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210915/proekt-1750182304.html
Губернатор ЯНАО представил проект Северного широтного хода
Губернатор ЯНАО представил проект Северного широтного хода - РИА Новости, 15.09.2021
Губернатор ЯНАО представил проект Северного широтного хода
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил проект Северного широтного хода на совещании у заместителя председателя... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:45
2021-09-15T15:45
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
владимир якушев
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
юрий борисов (вице-премьер)
сабетта
дмитрий артюхов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил проект Северного широтного хода на совещании у заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, сообщает пресс-служба главы региона.Основной темой рабочей встречи стало социально-экономическое развитие и новые инвестиционные проекты субъектов Уральского федерального округа."До 1 ноября нам нужно иметь выверенную и согласованную позицию по инвестиционным проектам и ключевым региональным вопросам в части их содержания и целевых показателей, которые будут доложены председателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга. Знаю, что работа уже идет, и регионы сформировали предложения. Нам надо объединить усилия, согласовать дальнейшие шаги, активно двигаться к результату. Времени очень мало", - заявил Борисов, открывая совещание. Его слова приводит пресс-служба.Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что правительство определило ключевые цели в развитии регионов. Это рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, рост доходов населения, объема инвестиций в основной капитал и численности занятых."Регионы Уральского федерального округа уделяют каждому из этих направлений самое серьезное внимание", - цитирует Якушева пресс-служба.Дмитрий Артюхов представил проекты, которые планируется реализовать в регионе с использованием инфраструктурного меню. В том числе он упомянул инфраструктурные облигации, которые округ планирует выпустить совместно с ДОМ.РФ."Хотел бы сейчас остановиться на нашем ключевом проекте - Северный широтный ход. Это важнейший проект для всей Арктической зоны РФ, который создаст единый арктический железнодорожный полигон. В перспективе - даст возможность выйти в порт Сабетта. Сегодня это уникальная возможность для всего Уральского федерального округа - сейчас грузы с Урала идут на Балтику, в черноморские посты или даже на Дальний Восток. Вы хорошо знаете, как развивается Северный морской путь - стратегически это возможность получить к нему выход для всего Уральского федерального округа", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО.
https://ria.ru/20210909/turklaster-1749391755.html
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экономика, владимир якушев, ямало-ненецкий автономный округ (янао), юрий борисов (вице-премьер), сабетта, дмитрий артюхов, россия
15:45 15.09.2021
 
Губернатор ЯНАО представил проект Северного широтного хода

Губернатор ЯНАО Артюхов представил проект Северного широтного хода вице-премьеру Борисову

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил проект Северного широтного хода на совещании у заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, сообщает пресс-служба главы региона.
Основной темой рабочей встречи стало социально-экономическое развитие и новые инвестиционные проекты субъектов Уральского федерального округа.
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"До 1 ноября нам нужно иметь выверенную и согласованную позицию по инвестиционным проектам и ключевым региональным вопросам в части их содержания и целевых показателей, которые будут доложены председателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга. Знаю, что работа уже идет, и регионы сформировали предложения. Нам надо объединить усилия, согласовать дальнейшие шаги, активно двигаться к результату. Времени очень мало", - заявил Борисов, открывая совещание. Его слова приводит пресс-служба.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что правительство определило ключевые цели в развитии регионов. Это рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, рост доходов населения, объема инвестиций в основной капитал и численности занятых.
"Регионы Уральского федерального округа уделяют каждому из этих направлений самое серьезное внимание", - цитирует Якушева пресс-служба.
Дмитрий Артюхов представил проекты, которые планируется реализовать в регионе с использованием инфраструктурного меню. В том числе он упомянул инфраструктурные облигации, которые округ планирует выпустить совместно с ДОМ.РФ.
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"Хотел бы сейчас остановиться на нашем ключевом проекте - Северный широтный ход. Это важнейший проект для всей Арктической зоны РФ, который создаст единый арктический железнодорожный полигон. В перспективе - даст возможность выйти в порт Сабетта. Сегодня это уникальная возможность для всего Уральского федерального округа - сейчас грузы с Урала идут на Балтику, в черноморские посты или даже на Дальний Восток. Вы хорошо знаете, как развивается Северный морской путь - стратегически это возможность получить к нему выход для всего Уральского федерального округа", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаВладимир ЯкушевЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Юрий Борисов (вице-премьер)СабеттаДмитрий АртюховРоссия
 
 
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