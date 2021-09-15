https://ria.ru/20210915/proekt-1750182304.html

Губернатор ЯНАО представил проект Северного широтного хода

Губернатор ЯНАО представил проект Северного широтного хода - РИА Новости, 15.09.2021

Губернатор ЯНАО представил проект Северного широтного хода

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил проект Северного широтного хода на совещании у заместителя председателя... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:45

2021-09-15T15:45

2021-09-15T15:45

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

владимир якушев

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

юрий борисов (вице-премьер)

сабетта

дмитрий артюхов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_4137e1fd281d768b12a18c5ae47681c9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил проект Северного широтного хода на совещании у заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, сообщает пресс-служба главы региона.Основной темой рабочей встречи стало социально-экономическое развитие и новые инвестиционные проекты субъектов Уральского федерального округа."До 1 ноября нам нужно иметь выверенную и согласованную позицию по инвестиционным проектам и ключевым региональным вопросам в части их содержания и целевых показателей, которые будут доложены председателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга. Знаю, что работа уже идет, и регионы сформировали предложения. Нам надо объединить усилия, согласовать дальнейшие шаги, активно двигаться к результату. Времени очень мало", - заявил Борисов, открывая совещание. Его слова приводит пресс-служба.Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что правительство определило ключевые цели в развитии регионов. Это рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, рост доходов населения, объема инвестиций в основной капитал и численности занятых."Регионы Уральского федерального округа уделяют каждому из этих направлений самое серьезное внимание", - цитирует Якушева пресс-служба.Дмитрий Артюхов представил проекты, которые планируется реализовать в регионе с использованием инфраструктурного меню. В том числе он упомянул инфраструктурные облигации, которые округ планирует выпустить совместно с ДОМ.РФ."Хотел бы сейчас остановиться на нашем ключевом проекте - Северный широтный ход. Это важнейший проект для всей Арктической зоны РФ, который создаст единый арктический железнодорожный полигон. В перспективе - даст возможность выйти в порт Сабетта. Сегодня это уникальная возможность для всего Уральского федерального округа - сейчас грузы с Урала идут на Балтику, в черноморские посты или даже на Дальний Восток. Вы хорошо знаете, как развивается Северный морской путь - стратегически это возможность получить к нему выход для всего Уральского федерального округа", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО.

https://ria.ru/20210909/turklaster-1749391755.html

https://ria.ru/20210903/yamal-1748634668.html

сабетта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир якушев, ямало-ненецкий автономный округ (янао), юрий борисов (вице-премьер), сабетта, дмитрий артюхов, россия