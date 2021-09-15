Губернатор ЯНАО представил проект Северного широтного хода
Губернатор ЯНАО Артюхов представил проект Северного широтного хода вице-премьеру Борисову
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил проект Северного широтного хода на совещании у заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, сообщает пресс-служба главы региона.
Основной темой рабочей встречи стало социально-экономическое развитие и новые инвестиционные проекты субъектов Уральского федерального округа.
"До 1 ноября нам нужно иметь выверенную и согласованную позицию по инвестиционным проектам и ключевым региональным вопросам в части их содержания и целевых показателей, которые будут доложены председателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга. Знаю, что работа уже идет, и регионы сформировали предложения. Нам надо объединить усилия, согласовать дальнейшие шаги, активно двигаться к результату. Времени очень мало", - заявил Борисов, открывая совещание. Его слова приводит пресс-служба.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что правительство определило ключевые цели в развитии регионов. Это рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, рост доходов населения, объема инвестиций в основной капитал и численности занятых.
"Регионы Уральского федерального округа уделяют каждому из этих направлений самое серьезное внимание", - цитирует Якушева пресс-служба.
Дмитрий Артюхов представил проекты, которые планируется реализовать в регионе с использованием инфраструктурного меню. В том числе он упомянул инфраструктурные облигации, которые округ планирует выпустить совместно с ДОМ.РФ.
"Хотел бы сейчас остановиться на нашем ключевом проекте - Северный широтный ход. Это важнейший проект для всей Арктической зоны РФ, который создаст единый арктический железнодорожный полигон. В перспективе - даст возможность выйти в порт Сабетта. Сегодня это уникальная возможность для всего Уральского федерального округа - сейчас грузы с Урала идут на Балтику, в черноморские посты или даже на Дальний Восток. Вы хорошо знаете, как развивается Северный морской путь - стратегически это возможность получить к нему выход для всего Уральского федерального округа", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО.