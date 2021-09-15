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Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол" - РИА Новости, 15.09.2021
Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
Часть членов конгресса США предложили поставить на Украину две тактические системы ПРО "Железный купол", пишет Politico. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:27
2021-09-15T14:02
в мире
украина
израиль
сша
джо байден
владимир зеленский
конгресс сша
нато
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Часть членов конгресса США предложили поставить на Украину две тактические системы ПРО "Железный купол", пишет Politico.Комитет по делам вооруженных сил представил свой вариант законопроекта об обороне на 2022 год. Согласно ему, Пентагон должен предоставить отчет с вариантами, предполагающими потенциальную продажу или передачу Киеву "существующих систем".В документе не указывается название какой-то конкретной ПРО, однако, по словам источника издания, речь идет о батареях "Железный купол" (Iron Dome), которые должны помочь украинским военным "противостоять России".Отмечается, что США закупили две батареи Iron Dome у Израиля два года назад, однако им не удалось интегрировать их в свою новую систему армейского командования и управления.В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился с американским коллегой Джо Байденом. В результате переговоров подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Оно определяет дальнейшие шаги взаимодействия министерств обороны двух стран для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны и прогресса на пути совместимости с НАТО.
https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html
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в мире, украина, израиль, сша, джо байден, владимир зеленский, конгресс сша, нато, министерство обороны сша, железный купол (про)
13:27 15.09.2021 (обновлено: 14:02 15.09.2021)
 
Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"

Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол" для защиты от России

© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Dan Balilty
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Часть членов конгресса США предложили поставить на Украину две тактические системы ПРО "Железный купол", пишет Politico.
Комитет по делам вооруженных сил представил свой вариант законопроекта об обороне на 2022 год. Согласно ему, Пентагон должен предоставить отчет с вариантами, предполагающими потенциальную продажу или передачу Киеву "существующих систем".
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В документе не указывается название какой-то конкретной ПРО, однако, по словам источника издания, речь идет о батареях "Железный купол" (Iron Dome), которые должны помочь украинским военным "противостоять России".

"После получения нового оружия напряженность в отношениях Москвы и Киева, вероятно, усилится", — говорится в статье.

Отмечается, что США закупили две батареи Iron Dome у Израиля два года назад, однако им не удалось интегрировать их в свою новую систему армейского командования и управления.
В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился с американским коллегой Джо Байденом. В результате переговоров подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Оно определяет дальнейшие шаги взаимодействия министерств обороны двух стран для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны и прогресса на пути совместимости с НАТО.
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В миреУкраинаИзраильСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийКонгресс СШАНАТОМинистерство обороны СШАЖелезный купол (ПРО)
 
 
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