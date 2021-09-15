https://ria.ru/20210915/prichina-1750209687.html
Посольство не получило ответ от МИД Чехии о причинах задержания россиянина
Посольство не получило ответ от МИД Чехии о причинах задержания россиянина - РИА Новости, 15.09.2021
Посольство не получило ответ от МИД Чехии о причинах задержания россиянина
МИД Чехии пока не ответил на запрос посольства РФ в Праге об основании и причинах задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:50
2021-09-15T17:50
2021-09-15T17:50
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ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. МИД Чехии пока не ответил на запрос посольства РФ в Праге об основании и причинах задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии РФ Николай Брякин."Посольство РФ официально запросило у чешской стороны основания и причины задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти. Ответа со стороны МИД пока не поступало", - сказал Брякин.
https://ria.ru/20210915/franchetti-1750129621.html
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в мире, прага, чехия, мид чехии, россия, александр франчетти
Посольство не получило ответ от МИД Чехии о причинах задержания россиянина
Посольство в Праге не получило ответ МИД Чехии о причинах задержания россиянина Франчетти