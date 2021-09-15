Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/prichina-1750209687.html
Посольство не получило ответ от МИД Чехии о причинах задержания россиянина
Посольство не получило ответ от МИД Чехии о причинах задержания россиянина - РИА Новости, 15.09.2021
Посольство не получило ответ от МИД Чехии о причинах задержания россиянина
МИД Чехии пока не ответил на запрос посольства РФ в Праге об основании и причинах задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:50
2021-09-15T17:50
в мире
прага
чехия
мид чехии
россия
александр франчетти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_0:98:3020:1797_1920x0_80_0_0_6794c36ccb7aea8412caa374b3955a70.jpg
ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. МИД Чехии пока не ответил на запрос посольства РФ в Праге об основании и причинах задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии РФ Николай Брякин."Посольство РФ официально запросило у чешской стороны основания и причины задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти. Ответа со стороны МИД пока не поступало", - сказал Брякин.
https://ria.ru/20210915/franchetti-1750129621.html
прага
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_183:0:2834:1988_1920x0_80_0_0_b83e8d9af9adb74489f8a68542a072d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, прага, чехия, мид чехии, россия, александр франчетти
17:50 15.09.2021
 
Посольство не получило ответ от МИД Чехии о причинах задержания россиянина

Посольство в Праге не получило ответ МИД Чехии о причинах задержания россиянина Франчетти

© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. МИД Чехии пока не ответил на запрос посольства РФ в Праге об основании и причинах задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии РФ Николай Брякин.
"Посольство РФ официально запросило у чешской стороны основания и причины задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти. Ответа со стороны МИД пока не поступало", - сказал Брякин.
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
Вчера, 11:32
Сестра задержанного в Праге россиянина Франчетти обратилась к Путину
 
В миреПрагаЧехияМИД ЧехииРоссияАлександр Франчетти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния