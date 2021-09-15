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Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек - РИА Новости, 15.09.2021
Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
Оснований для этого несколько, и, как правило, все они вступают в противоречие с законом. Что касается покупателя, то без чека он лишается права на обмен и... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T02:15
2021-09-15T02:15
общество
торговля
мошенничество
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Оснований для этого несколько, и, как правило, все они вступают в противоречие с законом. Что касается покупателя, то без чека он лишается права на обмен и возврат покупки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Дело может быть в банальном желании продавца обогатиться, продав товар из магазина дороже, а потом заменив его на более дешевый. Разницу можно положить в карман. Бывает, что указание при любом удобном случае не пробивать чек исходит от руководства магазина — это позволяет занизить объем проданной продукции и получить неучтенную наличность, объяснил он.Техническая неисправность кассового аппарата — тоже нередкое явление: бывает, что выставленное на нем время не совпадает с реальным. Юрист указывает, что допустимо отклонение не более пяти минут от времени, исчисленного в соответствии с требованиями Федерального закона "О порядке исчисления времени". Во всех описанных случаях речь идет об административном правонарушении, подчеркнул Соловьев.
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общество, торговля, мошенничество, россия, иван соловьев (юрист)
02:15 15.09.2021
 
Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек

Юрист Соловьев: в магазине могут не выдать чек, если продавцу хочется скрыть операцию

© РИА Новости / Святослав Петров Кассовый чек
Кассовый чек - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Святослав Петров
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Оснований для этого несколько, и, как правило, все они вступают в противоречие с законом. Что касается покупателя, то без чека он лишается права на обмен и возврат покупки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Когда покупателю не выдается чек, это означает, что по тем или иным причинам продавец хочет сокрыть произведенную финансово-хозяйственную операцию", — считает эксперт.

Дело может быть в банальном желании продавца обогатиться, продав товар из магазина дороже, а потом заменив его на более дешевый. Разницу можно положить в карман. Бывает, что указание при любом удобном случае не пробивать чек исходит от руководства магазина — это позволяет занизить объем проданной продукции и получить неучтенную наличность, объяснил он.
Техническая неисправность кассового аппарата — тоже нередкое явление: бывает, что выставленное на нем время не совпадает с реальным. Юрист указывает, что допустимо отклонение не более пяти минут от времени, исчисленного в соответствии с требованиями Федерального закона "О порядке исчисления времени". Во всех описанных случаях речь идет об административном правонарушении, подчеркнул Соловьев.
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ОбществоТорговляМошенничествоРоссияИван Соловьев (юрист)
 
 
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