https://ria.ru/20210915/prichina-1750090705.html

Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек

Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек - РИА Новости, 15.09.2021

Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек

Оснований для этого несколько, и, как правило, все они вступают в противоречие с законом. Что касается покупателя, то без чека он лишается права на обмен и... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T02:15

2021-09-15T02:15

2021-09-15T02:15

общество

торговля

мошенничество

россия

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Оснований для этого несколько, и, как правило, все они вступают в противоречие с законом. Что касается покупателя, то без чека он лишается права на обмен и возврат покупки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Дело может быть в банальном желании продавца обогатиться, продав товар из магазина дороже, а потом заменив его на более дешевый. Разницу можно положить в карман. Бывает, что указание при любом удобном случае не пробивать чек исходит от руководства магазина — это позволяет занизить объем проданной продукции и получить неучтенную наличность, объяснил он.Техническая неисправность кассового аппарата — тоже нередкое явление: бывает, что выставленное на нем время не совпадает с реальным. Юрист указывает, что допустимо отклонение не более пяти минут от времени, исчисленного в соответствии с требованиями Федерального закона "О порядке исчисления времени". Во всех описанных случаях речь идет об административном правонарушении, подчеркнул Соловьев.

https://ria.ru/20210809/chek-1744980032.html

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2021

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общество, торговля, мошенничество, россия, иван соловьев (юрист)