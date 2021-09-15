Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
Юрист Соловьев: в магазине могут не выдать чек, если продавцу хочется скрыть операцию
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Оснований для этого несколько, и, как правило, все они вступают в противоречие с законом. Что касается покупателя, то без чека он лишается права на обмен и возврат покупки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Когда покупателю не выдается чек, это означает, что по тем или иным причинам продавец хочет сокрыть произведенную финансово-хозяйственную операцию", — считает эксперт.
Дело может быть в банальном желании продавца обогатиться, продав товар из магазина дороже, а потом заменив его на более дешевый. Разницу можно положить в карман. Бывает, что указание при любом удобном случае не пробивать чек исходит от руководства магазина — это позволяет занизить объем проданной продукции и получить неучтенную наличность, объяснил он.
Техническая неисправность кассового аппарата — тоже нередкое явление: бывает, что выставленное на нем время не совпадает с реальным. Юрист указывает, что допустимо отклонение не более пяти минут от времени, исчисленного в соответствии с требованиями Федерального закона "О порядке исчисления времени". Во всех описанных случаях речь идет об административном правонарушении, подчеркнул Соловьев.
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