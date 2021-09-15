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Лукашенко помиловал 13 человек
Лукашенко помиловал 13 человек - РИА Новости, 15.09.2021
Лукашенко помиловал 13 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 осужденных, в том числе за активное участие в массовых беспорядках, сообщила в среду... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T22:12
2021-09-15T22:34
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 осужденных, в том числе за активное участие в массовых беспорядках, сообщила в среду замглавы администрации президента Ольга Чуприс.Ранее глава учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский передал Лукашенко список из 100 человек, которых предложил помиловать."Президенту был передан список, в свою очередь, он был направлен в администрацию президента для анализа… В итоге решением главы государства помилованы были 13 человек. Анализ показал, что большинство из тех, кто был помилован, относились к категории людей, совершивших преступления посредством интернета. И вот эти лица, которые были включены в указ, искренне раскаивались в содеянном, говорили о том, что слабо понимали, что интернет способствовал совершению преступлений. Но были и те, кто совершил хулиганство, активно участвовал в массовых беспорядках. Таких тоже было несколько человек", - сказала Чуприс в интервью телеканалу "Беларусь 1".По ее словам, в отношении всех, кого затронул указ, применялось помилование условно и помилование с заменой наказания на более мягкое, то есть несколько человек после освобождения будут направлены в исправительные учреждения открытого типа.При этом Чуприс уточнила, что около четверти граждан, включенных в список из 100 человек, еще не имели приговора, вступившего в силу, либо вообще не имели приговора, что является основанием для того, чтобы их прошение не рассматривалось на комиссии по помилованию.Она добавила, что 17 человек являются злостными нарушителями режима отбывания наказания и не встали на путь исправления, еще более 10 совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, оружия или коррупционные преступления, шестеро ранее судимы либо совершили преступления во время отбывания наказания.Кроме того, по словам замглавы администрации, были те, кто отказался писать прошение о помиловании по тем или иным причинам."Соответственно, комиссией по помилованию при президенте… рассматривался значительно более узкий круг лиц, чем те, о которых шла речь", - пояснила Чуприс.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210915/belorussiya-1750236949.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
22:12 15.09.2021 (обновлено: 22:34 15.09.2021)
 
Лукашенко помиловал 13 человек

Президент Белоруссии подписал указ о помиловании 13 человек

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 осужденных, в том числе за активное участие в массовых беспорядках, сообщила в среду замглавы администрации президента Ольга Чуприс.
Ранее глава учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский передал Лукашенко список из 100 человек, которых предложил помиловать.
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"Президенту был передан список, в свою очередь, он был направлен в администрацию президента для анализа… В итоге решением главы государства помилованы были 13 человек. Анализ показал, что большинство из тех, кто был помилован, относились к категории людей, совершивших преступления посредством интернета. И вот эти лица, которые были включены в указ, искренне раскаивались в содеянном, говорили о том, что слабо понимали, что интернет способствовал совершению преступлений. Но были и те, кто совершил хулиганство, активно участвовал в массовых беспорядках. Таких тоже было несколько человек", - сказала Чуприс в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По ее словам, в отношении всех, кого затронул указ, применялось помилование условно и помилование с заменой наказания на более мягкое, то есть несколько человек после освобождения будут направлены в исправительные учреждения открытого типа.
При этом Чуприс уточнила, что около четверти граждан, включенных в список из 100 человек, еще не имели приговора, вступившего в силу, либо вообще не имели приговора, что является основанием для того, чтобы их прошение не рассматривалось на комиссии по помилованию.
Она добавила, что 17 человек являются злостными нарушителями режима отбывания наказания и не встали на путь исправления, еще более 10 совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, оружия или коррупционные преступления, шестеро ранее судимы либо совершили преступления во время отбывания наказания.
Кроме того, по словам замглавы администрации, были те, кто отказался писать прошение о помиловании по тем или иным причинам.
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"Соответственно, комиссией по помилованию при президенте… рассматривался значительно более узкий круг лиц, чем те, о которых шла речь", - пояснила Чуприс.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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