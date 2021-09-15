https://ria.ru/20210915/potok-1750109730.html
Лавров оценил перспективы запуска "Северного потока — 2"
Лавров оценил перспективы запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.09.2021
Лавров оценил перспективы запуска "Северного потока — 2"
Процесс получения разрешения на "Северный поток 2" от немецкого регулятора может занять около четырех месяцев, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:59
2021-09-15T09:59
2021-09-15T09:59
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газпром
сергей лавров
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ДУШАНБЕ, 15 сен – РИА Новости. Процесс получения разрешения на "Северный поток 2" от немецкого регулятора может занять около четырех месяцев, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там 4 месяца, начало 2022 года обозначается", - сказал Лавров.Нет сомнений, что нападки на "Северный поток 2" продолжатся, в том числе со стороны агрессивного меньшинства в Европе, например - стран Прибалтики, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами", - сказал Лавров журналистам."Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2021-09-15T09:59
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в мире, газпром, сергей лавров, прибалтика, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия
Лавров оценил перспективы запуска "Северного потока — 2"
Лавров: получение разрешения на "Северный поток — 2" от ФРГ может занять четыре месяца