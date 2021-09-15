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В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.09.2021
В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
Обозреватель Америка Эрнандез в статье для Politico заявила о существовании трех "препятствий" для запуска "Северного потока — 2". РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T02:19
2021-09-15T02:19
экономика
в мире
сша
евросоюз
газпром
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Обозреватель Америка Эрнандез в статье для Politico заявила о существовании трех "препятствий" для запуска "Северного потока — 2".Автор материала отметила, что строительство трубопровода уже завершено, однако его оператору предстоит провести технические работы, которые, по ее мнению, могут занять до трех месяцев.Публицист уточнила, что "Северный поток — 2" должен получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации.В интервью изданию сенатор-республиканец Джеймс Риш заявил, что любая иностранная компания, которая будет участвовать в проверке трубопровода, попадет под санкции США.Эрнандез заключила, что Федеральному сетевому агентству Германии (BNA) предстоит подтвердить, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза.Также обозреватель подчеркнула, что немецкий регулятор может выдать временное разрешение, если он посчитает, что высокие цены на газ и низкий уровень запасов в хранилищах угрожают энергетической безопасности Германии в преддверии зимы."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
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сша
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, сша, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия, америка эрнандез, джеймс риш
02:19 15.09.2021
 
В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"

Politico: "Северному потоку — 2" осталось преодолеть три препятствия для начала работы

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Обозреватель Америка Эрнандез в статье для Politico заявила о существовании трех "препятствий" для запуска "Северного потока — 2".
Автор материала отметила, что строительство трубопровода уже завершено, однако его оператору предстоит провести технические работы, которые, по ее мнению, могут занять до трех месяцев.

"Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем", — написала Эрнандез.

Публицист уточнила, что "Северный поток — 2" должен получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации.
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В интервью изданию сенатор-республиканец Джеймс Риш заявил, что любая иностранная компания, которая будет участвовать в проверке трубопровода, попадет под санкции США.
"Администрация знает, (США. — Прим. ред.) что это так, и она должна предпринять решительные меры, пока не стало слишком поздно", — высказался Риш.
Эрнандез заключила, что Федеральному сетевому агентству Германии (BNA) предстоит подтвердить, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза.
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Также обозреватель подчеркнула, что немецкий регулятор может выдать временное разрешение, если он посчитает, что высокие цены на газ и низкий уровень запасов в хранилищах угрожают энергетической безопасности Германии в преддверии зимы.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
 
ЭкономикаВ миреСШАЕвросоюзГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2РоссияАмерика ЭрнандезДжеймс Риш
 
 
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