https://ria.ru/20210915/posolstvo-1750214583.html
Посольство в Париже ответило на статью Monde о вмешательстве в дела Франции
Посольство в Париже ответило на статью Monde о вмешательстве в дела Франции - РИА Новости, 15.09.2021
Посольство в Париже ответило на статью Monde о вмешательстве в дела Франции
Посольство РФ в Париже назвало дезинформацией статью газеты Monde, где говорится о российской структуре, которая якобы предлагала французским СМИ и... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:09
2021-09-15T18:09
2021-09-15T18:09
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ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Париже назвало дезинформацией статью газеты Monde, где говорится о российской структуре, которая якобы предлагала французским СМИ и некоммерческим организациям профинансировать информационную кампанию на тему полицейского насилия во Франции."В стремлении удержать внимание аудитории газете Monde вновь и вновь приходится прибегать к откровенным фейкам. Нас это, увы, уже не удивляет. В статье говорится о некой структуре из России, якобы предлагающей содействие, в том числе финансовое, французским СМИ и правозащитным организациям, для проведения информационной кампании по проблеме полицейского насилия во Франции", - говорится в ответе посольства РФ во Франции на статью французского издания "Рассадник российского влияния проявляет внимание к полицейскому насилию во Франции" (приводится вариант перевода названия статьи, предложенный посольством).Публикация Monde вышла 14 сентября.Заявление посольства РФ опубликовано на его сайте и на страницах дипмиссии в социальных сетях.В российской димписсии обращают внимание на то, что проблема полицейского насилия, лежащая в общественно-правовой плоскости, регулярно освещается местными СМИ и комментируется французскими политиками всех уровней."Однако вместо анализа ситуации в собственной стране обозреватель Monde решил пойти по наиболее легкому пути в поисках воображаемого "русского следа". Короче говоря, старое доброе #HighlyLikely (хайли лайкли)", - отмечают в российском посольстве.Там отмечают, что "некогда авторитетное издание в последнее время превратилось в рупор примитивной антироссийской пропаганды"."Нам искренне жаль, что высокопрофессиональные журналисты Monde вынуждены следовать идеологизированной линии редакции в отношении нашей страны", - говорится в ответе посольства."Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе Франции", - заявили в российской дипмиссии.
https://ria.ru/20210808/antisemitizm-1744966606.html
https://ria.ru/20210725/makron-1742791201.html
https://ria.ru/20210912/porazhenie-1749716361.html
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в мире, париж, франция, россия
Посольство в Париже ответило на статью Monde о вмешательстве в дела Франции
Посольство в Париже на статью Monde: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран
ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости.
Посольство РФ
в Париже
назвало дезинформацией статью газеты Monde
, где говорится о российской структуре, которая якобы предлагала французским СМИ и некоммерческим организациям профинансировать информационную кампанию на тему полицейского насилия во Франции
.
"В стремлении удержать внимание аудитории газете Monde вновь и вновь приходится прибегать к откровенным фейкам. Нас это, увы, уже не удивляет. В статье говорится о некой структуре из России, якобы предлагающей содействие, в том числе финансовое, французским СМИ и правозащитным организациям, для проведения информационной кампании по проблеме полицейского насилия во Франции", - говорится в ответе посольства РФ во Франции на статью французского издания "Рассадник российского влияния проявляет внимание к полицейскому насилию во Франции" (приводится вариант перевода названия статьи, предложенный посольством).
Публикация Monde вышла 14 сентября.
Заявление посольства РФ опубликовано на его сайте и на страницах дипмиссии в социальных сетях.
В российской димписсии обращают внимание на то, что проблема полицейского насилия, лежащая в общественно-правовой плоскости, регулярно освещается местными СМИ и комментируется французскими политиками всех уровней.
"Однако вместо анализа ситуации в собственной стране обозреватель Monde решил пойти по наиболее легкому пути в поисках воображаемого "русского следа". Короче говоря, старое доброе #HighlyLikely (хайли лайкли)", - отмечают в российском посольстве.
Там отмечают, что "некогда авторитетное издание в последнее время превратилось в рупор примитивной антироссийской пропаганды".
"Нам искренне жаль, что высокопрофессиональные журналисты Monde вынуждены следовать идеологизированной линии редакции в отношении нашей страны", - говорится в ответе посольства.
"Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе Франции", - заявили в российской дипмиссии.