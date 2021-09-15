Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/posolstvo-1750214583.html
Посольство в Париже ответило на статью Monde о вмешательстве в дела Франции
Посольство в Париже ответило на статью Monde о вмешательстве в дела Франции - РИА Новости, 15.09.2021
Посольство в Париже ответило на статью Monde о вмешательстве в дела Франции
Посольство РФ в Париже назвало дезинформацией статью газеты Monde, где говорится о российской структуре, которая якобы предлагала французским СМИ и... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:09
2021-09-15T18:09
в мире
париж
франция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_5c24b72dc7b25bcdc2406c7689fe0ffb.jpg
ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Париже назвало дезинформацией статью газеты Monde, где говорится о российской структуре, которая якобы предлагала французским СМИ и некоммерческим организациям профинансировать информационную кампанию на тему полицейского насилия во Франции."В стремлении удержать внимание аудитории газете Monde вновь и вновь приходится прибегать к откровенным фейкам. Нас это, увы, уже не удивляет. В статье говорится о некой структуре из России, якобы предлагающей содействие, в том числе финансовое, французским СМИ и правозащитным организациям, для проведения информационной кампании по проблеме полицейского насилия во Франции", - говорится в ответе посольства РФ во Франции на статью французского издания "Рассадник российского влияния проявляет внимание к полицейскому насилию во Франции" (приводится вариант перевода названия статьи, предложенный посольством).Публикация Monde вышла 14 сентября.Заявление посольства РФ опубликовано на его сайте и на страницах дипмиссии в социальных сетях.В российской димписсии обращают внимание на то, что проблема полицейского насилия, лежащая в общественно-правовой плоскости, регулярно освещается местными СМИ и комментируется французскими политиками всех уровней."Однако вместо анализа ситуации в собственной стране обозреватель Monde решил пойти по наиболее легкому пути в поисках воображаемого "русского следа". Короче говоря, старое доброе #HighlyLikely (хайли лайкли)", - отмечают в российском посольстве.Там отмечают, что "некогда авторитетное издание в последнее время превратилось в рупор примитивной антироссийской пропаганды"."Нам искренне жаль, что высокопрофессиональные журналисты Monde вынуждены следовать идеологизированной линии редакции в отношении нашей страны", - говорится в ответе посольства."Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе Франции", - заявили в российской дипмиссии.
https://ria.ru/20210808/antisemitizm-1744966606.html
https://ria.ru/20210725/makron-1742791201.html
https://ria.ru/20210912/porazhenie-1749716361.html
париж
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_cba9a07eb0dc345047c3e712068bbad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, париж, франция, россия
18:09 15.09.2021
 
Посольство в Париже ответило на статью Monde о вмешательстве в дела Франции

Посольство в Париже на статью Monde: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Париже назвало дезинформацией статью газеты Monde, где говорится о российской структуре, которая якобы предлагала французским СМИ и некоммерческим организациям профинансировать информационную кампанию на тему полицейского насилия во Франции.
"В стремлении удержать внимание аудитории газете Monde вновь и вновь приходится прибегать к откровенным фейкам. Нас это, увы, уже не удивляет. В статье говорится о некой структуре из России, якобы предлагающей содействие, в том числе финансовое, французским СМИ и правозащитным организациям, для проведения информационной кампании по проблеме полицейского насилия во Франции", - говорится в ответе посольства РФ во Франции на статью французского издания "Рассадник российского влияния проявляет внимание к полицейскому насилию во Франции" (приводится вариант перевода названия статьи, предложенный посольством).
Французская полиция очистила от манифестантов площадь на юге Парижа - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 21:50
Во Франции антисемитский плакат на демонстрации спровоцировал скандал
Публикация Monde вышла 14 сентября.
Заявление посольства РФ опубликовано на его сайте и на страницах дипмиссии в социальных сетях.
В российской димписсии обращают внимание на то, что проблема полицейского насилия, лежащая в общественно-правовой плоскости, регулярно освещается местными СМИ и комментируется французскими политиками всех уровней.
"Однако вместо анализа ситуации в собственной стране обозреватель Monde решил пойти по наиболее легкому пути в поисках воображаемого "русского следа". Короче говоря, старое доброе #HighlyLikely (хайли лайкли)", - отмечают в российском посольстве.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 13:31Распространение коронавируса
Макрон прокомментировал протесты против санитарных пропусков
Там отмечают, что "некогда авторитетное издание в последнее время превратилось в рупор примитивной антироссийской пропаганды".
"Нам искренне жаль, что высокопрофессиональные журналисты Monde вынуждены следовать идеологизированной линии редакции в отношении нашей страны", - говорится в ответе посольства.
"Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе Франции", - заявили в российской дипмиссии.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 03:44
Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
 
В миреПарижФранцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния