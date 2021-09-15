Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/posobiya-1750115226.html
В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет
В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет - РИА Новости, 15.09.2021
В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет
Министерство труда и социальной защиты до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:27
2021-09-15T12:24
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_216:654:2694:2048_1920x0_80_0_0_faf8ed5c99e111c544c53a712b3dce6e.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.В Instagram-аккаунте ведомства отмечается, что выплаты назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода", то есть наличия у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или его отсутствия по объективным жизненным обстоятельствам.⠀В Минтруде указали, что иногда причиной нехватки средств становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу."Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка", — говорится в сообщении.Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в 2020 году ввел президент России Владимир Путин. Их получают семьи с низкими доходами. Позднее глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления помощи. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
https://ria.ru/20210901/dengi-1748105326.html
https://ria.ru/20210913/posobiya-1749842117.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9214c3f82cc394f6b89260ea7c8dd565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
10:27 15.09.2021 (обновлено: 12:24 15.09.2021)
 
В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

Минтруд до конца года изменит правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.
В Instagram-аккаунте ведомства отмечается, что выплаты назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода", то есть наличия у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или его отсутствия по объективным жизненным обстоятельствам.⠀
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 09:07
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров
В Минтруде указали, что иногда причиной нехватки средств становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу.
"Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка", — говорится в сообщении.
Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в 2020 году ввел президент России Владимир Путин. Их получают семьи с низкими доходами. Позднее глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления помощи. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 12:44
Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03На Ямале на мальчика упали футбольные ворота
14:02На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
Лента новостейМолния