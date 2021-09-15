https://ria.ru/20210915/posobiya-1750115226.html
В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет
В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет - РИА Новости, 15.09.2021
В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет
Министерство труда и социальной защиты до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:27
2021-09-15T10:27
2021-09-15T12:24
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.В Instagram-аккаунте ведомства отмечается, что выплаты назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода", то есть наличия у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или его отсутствия по объективным жизненным обстоятельствам.⠀В Минтруде указали, что иногда причиной нехватки средств становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу."Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка", — говорится в сообщении.Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в 2020 году ввел президент России Владимир Путин. Их получают семьи с низкими доходами. Позднее глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления помощи. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
https://ria.ru/20210901/dengi-1748105326.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
10:27 15.09.2021 (обновлено: 12:24 15.09.2021)
В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет
Минтруд до конца года изменит правила назначения пособий на детей от трех до семи лет