https://ria.ru/20210915/posobiya-1750115226.html

В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет - РИА Новости, 15.09.2021

В России изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

Министерство труда и социальной защиты до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:27

2021-09-15T10:27

2021-09-15T12:24

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.В Instagram-аккаунте ведомства отмечается, что выплаты назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода", то есть наличия у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или его отсутствия по объективным жизненным обстоятельствам.⠀В Минтруде указали, что иногда причиной нехватки средств становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу."Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка", — говорится в сообщении.Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в 2020 году ввел президент России Владимир Путин. Их получают семьи с низкими доходами. Позднее глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления помощи. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

https://ria.ru/20210901/dengi-1748105326.html

https://ria.ru/20210913/posobiya-1749842117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия