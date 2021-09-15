https://ria.ru/20210915/popova-1750121276.html

Попова призвала прививаться от гриппа

Попова призвала прививаться от гриппа - РИА Новости, 15.09.2021

Попова призвала прививаться от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа, так как в стране снизилась "иммунная прослойка" людей, имеющих защиту от вирусов... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:56

2021-09-15T10:56

2021-09-15T11:09

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593806320_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_154e8036424a76af29fe206be03ca231.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа, так как в стране снизилась "иммунная прослойка" людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, а переболевшие коронавирусом - новая группа риска для этой болезни."Хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения Российской Федерации. Но в этом году "иммунная прослойка" людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше – именно потому, что мало болели", - сказала она в интервью радио "Комсомольская правда".Попова уточнила, что появилась новая группа риска к этой болезни - люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210914/vaktsinatsiya-1749996719.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии