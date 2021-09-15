https://ria.ru/20210915/popova-1750121276.html
Попова призвала прививаться от гриппа
Попова призвала прививаться от гриппа - РИА Новости, 15.09.2021
Попова призвала прививаться от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа, так как в стране снизилась "иммунная прослойка" людей, имеющих защиту от вирусов... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:56
2021-09-15T10:56
2021-09-15T11:09
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа, так как в стране снизилась "иммунная прослойка" людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, а переболевшие коронавирусом - новая группа риска для этой болезни."Хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения Российской Федерации. Но в этом году "иммунная прослойка" людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше – именно потому, что мало болели", - сказала она в интервью радио "Комсомольская правда".Попова уточнила, что появилась новая группа риска к этой болезни - люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210914/vaktsinatsiya-1749996719.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
10:56 15.09.2021 (обновлено: 11:09 15.09.2021)
Попова призвала прививаться от гриппа
Попова призвала привиться от гриппа из-за снижения числа людей с иммунитетом к нему