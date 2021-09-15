https://ria.ru/20210915/polsha-1750204757.html

В Польше приняли резолюцию, исключающую выход страны из ЕС

В Польше приняли резолюцию, исключающую выход страны из ЕС - РИА Новости, 15.09.2021

В Польше приняли резолюцию, исключающую выход страны из ЕС

Политсовет польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) принял резолюцию, исключающую выход страны из Европейского союза, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:31

2021-09-15T17:31

2021-09-15T17:31

в мире

право и справедливость

польша

евросоюз

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ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Политсовет польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) принял резолюцию, исключающую выход страны из Европейского союза, сообщила пресс-секретарь партии Анита Червиньская журналистам в среду.В последнее время польские власти и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести Польшу из ЕС. Данные последних соцопросов говорят о том, что около 30% поляков считают реальным вариант выхода своей страны из Евросоюза."В связи с тем, что в последнее время появляется лживая информация о позиции PiS по вопросу о принадлежности Польши к ЕС, мы решили отнестись к этому вопросу при помощи резолюции", - сказала Червиньская.По ее словам, резолюция носит название "О принадлежности Польши к Европейскому союзу и суверенитете Польской Республики".В резолюции, как указала Червиньская, "исключена возможность Polexit (выхода Польши из ЕС – ред.)"."Мы однозначно связываем будущее Польши с принадлежностью к Европейскому Союзу, но это не означает, что мы должны соглашаться на прогрессирующий, не основанный на договоренностях, процесс ограничения суверенитета стран – членов", - добавила пресс-секретарь PiS."Мы хотим, чтобы Польша была членом Европейского союза и оставалась суверенным государством", - добавила она.Червиньская подчеркнула, что в резолюции также говорилось о том, что "ЕС нуждается в глубоких изменениях".

https://ria.ru/20210915/obmanuli-1750173556.html

https://ria.ru/20210909/potok-1749336907.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, право и справедливость, польша, евросоюз