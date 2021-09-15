https://ria.ru/20210915/polsha-1750204757.html
В Польше приняли резолюцию, исключающую выход страны из ЕС
В Польше приняли резолюцию, исключающую выход страны из ЕС - РИА Новости, 15.09.2021
В Польше приняли резолюцию, исключающую выход страны из ЕС
Политсовет польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) принял резолюцию, исключающую выход страны из Европейского союза, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:31
2021-09-15T17:31
2021-09-15T17:31
в мире
право и справедливость
польша
евросоюз
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ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Политсовет польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) принял резолюцию, исключающую выход страны из Европейского союза, сообщила пресс-секретарь партии Анита Червиньская журналистам в среду.В последнее время польские власти и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести Польшу из ЕС. Данные последних соцопросов говорят о том, что около 30% поляков считают реальным вариант выхода своей страны из Евросоюза."В связи с тем, что в последнее время появляется лживая информация о позиции PiS по вопросу о принадлежности Польши к ЕС, мы решили отнестись к этому вопросу при помощи резолюции", - сказала Червиньская.По ее словам, резолюция носит название "О принадлежности Польши к Европейскому союзу и суверенитете Польской Республики".В резолюции, как указала Червиньская, "исключена возможность Polexit (выхода Польши из ЕС – ред.)"."Мы однозначно связываем будущее Польши с принадлежностью к Европейскому Союзу, но это не означает, что мы должны соглашаться на прогрессирующий, не основанный на договоренностях, процесс ограничения суверенитета стран – членов", - добавила пресс-секретарь PiS."Мы хотим, чтобы Польша была членом Европейского союза и оставалась суверенным государством", - добавила она.Червиньская подчеркнула, что в резолюции также говорилось о том, что "ЕС нуждается в глубоких изменениях".
https://ria.ru/20210915/obmanuli-1750173556.html
https://ria.ru/20210909/potok-1749336907.html
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в мире, право и справедливость, польша, евросоюз
В Польше приняли резолюцию, исключающую выход страны из ЕС
Правящая партия Польши приняла резолюцию, исключающую выход страны из Евросоюза
ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости.
Политсовет польской правящей партии "Право и справедливость
" (PiS) принял резолюцию, исключающую выход страны из Европейского союза, сообщила пресс-секретарь партии Анита Червиньская журналистам в среду.
В последнее время польские власти и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести Польшу из ЕС. Данные последних соцопросов говорят о том, что около 30% поляков считают реальным вариант выхода своей страны из Евросоюза
.
"В связи с тем, что в последнее время появляется лживая информация о позиции PiS по вопросу о принадлежности Польши
к ЕС, мы решили отнестись к этому вопросу при помощи резолюции", - сказала Червиньская.
По ее словам, резолюция носит название "О принадлежности Польши к Европейскому союзу и суверенитете Польской Республики".
В резолюции, как указала Червиньская, "исключена возможность Polexit (выхода Польши из ЕС – ред.)".
"Мы однозначно связываем будущее Польши с принадлежностью к Европейскому Союзу, но это не означает, что мы должны соглашаться на прогрессирующий, не основанный на договоренностях, процесс ограничения суверенитета стран – членов", - добавила пресс-секретарь PiS.
"Мы хотим, чтобы Польша была членом Европейского союза и оставалась суверенным государством", - добавила она.
Червиньская подчеркнула, что в резолюции также говорилось о том, что "ЕС нуждается в глубоких изменениях".