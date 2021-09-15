https://ria.ru/20210915/pogoda-1750150858.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 15.09.2021
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Прохладная погода с температурой 10-13 градусов и сильным ветром ожидает москвичей на выходных, из двух выходных дней особенно некомфортным будет воскресенье,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:17
2021-09-15T13:17
2021-09-15T13:42
общество
москва
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745593319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ccdc9c636ac2293857c4cad7849ca23.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прохладная погода с температурой 10-13 градусов и сильным ветром ожидает москвичей на выходных, из двух выходных дней особенно некомфортным будет воскресенье, будут идти дожди, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода сохранится холодной, температура воздуха будет на пару градусов ниже нормы. То, что касается субботы, то субботний день обещает быть с переменной облачностью без осадков. Минимальная температура в Москве плюс 3-5 градусов, а дневная 11-13 градусов", - сказала Позднякова.По ее словам, в субботу ветер сменится на восточный и останется довольно плотным, скорость 5-10 метров в секунду."А вот в воскресенье погода испортится, потому что на погоду начнет оказывать влияние южный циклон, ночью начнется дождь, днем он усилится, то есть погода будет облачной, дождливой и ветреной. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы останется на уровне 5-6 градусов, дневная температура 10-12 градусов. То есть мало того, что будет холодно, но еще и дождливо, промозгло, и очень ветрено, то есть погода в воскресенье будет довольно некомфортной", - заключила синоптик.
https://ria.ru/20210910/sneg-1749565281.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745593319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_891b0775e9a81dde2e59e0d7a5a8c87a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
13:17 15.09.2021 (обновлено: 13:42 15.09.2021)
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Погода с температурой 10-13 градусов, дождями и ветром ожидает москвичей на выходных
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Прохладная погода с температурой 10-13 градусов и сильным ветром ожидает москвичей на выходных, из двух выходных дней особенно некомфортным будет воскресенье, будут идти дожди, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Погода сохранится холодной, температура воздуха будет на пару градусов ниже нормы. То, что касается субботы, то субботний день обещает быть с переменной облачностью без осадков. Минимальная температура в Москве
плюс 3-5 градусов, а дневная 11-13 градусов", - сказала Позднякова.
По ее словам, в субботу ветер сменится на восточный и останется довольно плотным, скорость 5-10 метров в секунду.
"А вот в воскресенье погода испортится, потому что на погоду начнет оказывать влияние южный циклон, ночью начнется дождь, днем он усилится, то есть погода будет облачной, дождливой и ветреной. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы останется на уровне 5-6 градусов, дневная температура 10-12 градусов. То есть мало того, что будет холодно, но еще и дождливо, промозгло, и очень ветрено, то есть погода в воскресенье будет довольно некомфортной", - заключила синоптик.