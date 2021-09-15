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Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 15.09.2021
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Прохладная погода с температурой 10-13 градусов и сильным ветром ожидает москвичей на выходных, из двух выходных дней особенно некомфортным будет воскресенье,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:17
2021-09-15T13:42
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прохладная погода с температурой 10-13 градусов и сильным ветром ожидает москвичей на выходных, из двух выходных дней особенно некомфортным будет воскресенье, будут идти дожди, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода сохранится холодной, температура воздуха будет на пару градусов ниже нормы. То, что касается субботы, то субботний день обещает быть с переменной облачностью без осадков. Минимальная температура в Москве плюс 3-5 градусов, а дневная 11-13 градусов", - сказала Позднякова.По ее словам, в субботу ветер сменится на восточный и останется довольно плотным, скорость 5-10 метров в секунду."А вот в воскресенье погода испортится, потому что на погоду начнет оказывать влияние южный циклон, ночью начнется дождь, днем он усилится, то есть погода будет облачной, дождливой и ветреной. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы останется на уровне 5-6 градусов, дневная температура 10-12 градусов. То есть мало того, что будет холодно, но еще и дождливо, промозгло, и очень ветрено, то есть погода в воскресенье будет довольно некомфортной", - заключила синоптик.
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общество, москва, татьяна позднякова
13:17 15.09.2021 (обновлено: 13:42 15.09.2021)
 
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Погода с температурой 10-13 градусов, дождями и ветром ожидает москвичей на выходных

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прохладная погода с температурой 10-13 градусов и сильным ветром ожидает москвичей на выходных, из двух выходных дней особенно некомфортным будет воскресенье, будут идти дожди, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода сохранится холодной, температура воздуха будет на пару градусов ниже нормы. То, что касается субботы, то субботний день обещает быть с переменной облачностью без осадков. Минимальная температура в Москве плюс 3-5 градусов, а дневная 11-13 градусов", - сказала Позднякова.
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По ее словам, в субботу ветер сменится на восточный и останется довольно плотным, скорость 5-10 метров в секунду.
"А вот в воскресенье погода испортится, потому что на погоду начнет оказывать влияние южный циклон, ночью начнется дождь, днем он усилится, то есть погода будет облачной, дождливой и ветреной. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы останется на уровне 5-6 градусов, дневная температура 10-12 градусов. То есть мало того, что будет холодно, но еще и дождливо, промозгло, и очень ветрено, то есть погода в воскресенье будет довольно некомфортной", - заключила синоптик.
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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