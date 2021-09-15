https://ria.ru/20210915/pfizer-1750185048.html

Pfizer сообщила об обнаружении примесей в вакцине от COVID-19 в Японии

Pfizer сообщила об обнаружении примесей в вакцине от COVID-19 в Японии - РИА Новости, 15.09.2021

Pfizer сообщила об обнаружении примесей в вакцине от COVID-19 в Японии

Японское отделение компании Pfizer сообщило об обнаружении примесей в 95 ампулах вакцины от коронавируса в разных районах страны до 5 сентября, компания... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:59

2021-09-15T15:59

2021-09-15T15:59

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коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Японское отделение компании Pfizer сообщило об обнаружении примесей в 95 ампулах вакцины от коронавируса в разных районах страны до 5 сентября, компания заявила, что это не влияет на безопасность вакцины.На пресс-конференции в Токио компания заявила, что обнаруженные примеси не представляют проблем с точки зрения безопасности, так как являются нерастворившимся осадком, сообщило агентство Киодо.Относительно поступающих с 13 сентября из разных регионов страны сообщениях о неких примесях в вакцине лота FF53357, компания заявила, что изучает вопрос и доложит общественности о результатах. Компания утверждает, что иногда может быть заметен белый нерастворившийся осадок, но даже если он не растворяется при переворачивании ампулы, проблем с точки зрения безопасности при вакцинации нет.Начиная с 13 сентября из разных районов Японии – Хино в префектуре Токио, Сагамихара и Камакура в префектуре Канагава, Сакаи в Осаке, Кавагое в Сайтаме – поступают сообщения о примесях в вакцине Pfizer. Все они относятся к лоту FF53357.

https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747305602.html

токио

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, токио, япония, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech