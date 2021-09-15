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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/pfizer-1750185048.html
Pfizer сообщила об обнаружении примесей в вакцине от COVID-19 в Японии
Pfizer сообщила об обнаружении примесей в вакцине от COVID-19 в Японии - РИА Новости, 15.09.2021
Pfizer сообщила об обнаружении примесей в вакцине от COVID-19 в Японии
Японское отделение компании Pfizer сообщило об обнаружении примесей в 95 ампулах вакцины от коронавируса в разных районах страны до 5 сентября, компания... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:59
2021-09-15T15:59
распространение коронавируса
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вакцинация
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япония
коронавирусы
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Японское отделение компании Pfizer сообщило об обнаружении примесей в 95 ампулах вакцины от коронавируса в разных районах страны до 5 сентября, компания заявила, что это не влияет на безопасность вакцины.На пресс-конференции в Токио компания заявила, что обнаруженные примеси не представляют проблем с точки зрения безопасности, так как являются нерастворившимся осадком, сообщило агентство Киодо.Относительно поступающих с 13 сентября из разных регионов страны сообщениях о неких примесях в вакцине лота FF53357, компания заявила, что изучает вопрос и доложит общественности о результатах. Компания утверждает, что иногда может быть заметен белый нерастворившийся осадок, но даже если он не растворяется при переворачивании ампулы, проблем с точки зрения безопасности при вакцинации нет.Начиная с 13 сентября из разных районов Японии – Хино в префектуре Токио, Сагамихара и Камакура в префектуре Канагава, Сакаи в Осаке, Кавагое в Сайтаме – поступают сообщения о примесях в вакцине Pfizer. Все они относятся к лоту FF53357.
https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747305602.html
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в мире, вакцинация, токио, япония, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
15:59 15.09.2021
 
Pfizer сообщила об обнаружении примесей в вакцине от COVID-19 в Японии

Компания Pfizer сообщила об обнаружении примесей в 95 ампулах вакцины от COVID-19 в Японии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛоготип Pfizer
Логотип Pfizer - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Японское отделение компании Pfizer сообщило об обнаружении примесей в 95 ампулах вакцины от коронавируса в разных районах страны до 5 сентября, компания заявила, что это не влияет на безопасность вакцины.
На пресс-конференции в Токио компания заявила, что обнаруженные примеси не представляют проблем с точки зрения безопасности, так как являются нерастворившимся осадком, сообщило агентство Киодо.
Относительно поступающих с 13 сентября из разных регионов страны сообщениях о неких примесях в вакцине лота FF53357, компания заявила, что изучает вопрос и доложит общественности о результатах. Компания утверждает, что иногда может быть заметен белый нерастворившийся осадок, но даже если он не растворяется при переворачивании ампулы, проблем с точки зрения безопасности при вакцинации нет.
Начиная с 13 сентября из разных районов Японии – Хино в префектуре Токио, Сагамихара и Камакура в префектуре Канагава, Сакаи в Осаке, Кавагое в Сайтаме – поступают сообщения о примесях в вакцине Pfizer. Все они относятся к лоту FF53357.
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияТокиоЯпонияКоронавирусыКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTech
 
 
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