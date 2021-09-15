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Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию
Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию - РИА Новости, 15.09.2021
Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не ушел на самоизоляцию после решения президента изолироваться, поскольку сам не был "контактным". РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:57
2021-09-15T12:57
2021-09-15T12:57
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дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не ушел на самоизоляцию после решения президента изолироваться, поскольку сам не был "контактным".Ранее Путин сообщил кабмину, что ушел на самоизоляцию, отметив, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, в том числе тот, кто вакцинировался."Нет, я не был контактный", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не переходит ли сам пресс-секретарь президента РФ на режим самоизоляции.
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РИА Новости
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Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию
Пресс-секретарь президента Песков об уходе на самоизоляцию: "Нет, я не был контактный"