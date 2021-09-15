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Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию

Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию - РИА Новости, 15.09.2021

Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не ушел на самоизоляцию после решения президента изолироваться, поскольку сам не был "контактным". РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:57

2021-09-15T12:57

2021-09-15T12:57

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дмитрий песков

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не ушел на самоизоляцию после решения президента изолироваться, поскольку сам не был "контактным".Ранее Путин сообщил кабмину, что ушел на самоизоляцию, отметив, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, в том числе тот, кто вакцинировался."Нет, я не был контактный", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не переходит ли сам пресс-секретарь президента РФ на режим самоизоляции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии