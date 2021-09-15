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Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату - РИА Новости, 15.09.2021
Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
Большинство российских пенсионеров направят полученную в сентябре от государства соцвыплату на первоочерёдные нужды и отложенные покупки, а каждый пятый положит РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T05:05
2021-09-15T05:05
общество
москва
владимир путин
пенсионеры
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Большинство российских пенсионеров направят полученную в сентябре от государства соцвыплату на первоочерёдные нужды и отложенные покупки, а каждый пятый положит деньги на сберегательный счет, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.По инициативе президента РФ Владимира Путина в сентябре все российские пенсионеры получат единовременную госвыплату в размере 10 тысяч рублей. По данным Минтруда, в начале сентябре уже более 30 миллионов российских пенсионеров получили выплату.Еще 15% пенсионеров потратят деньги на покупки, которые собирались сделать, но откладывали по причине экономии - это бытовая техника, мебель, телевизоры, сотовые телефоны. Чуть более 12% опрошенных сообщили, что направят полученные средства на помощь детям и внукам или купят им подарки.Каждый десятый пенсионер собирается потратить выплату на ремонт, причём из них более 70% ответили, что направят их на работы на дачных участках. Около 8% респондентов потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств, которые имеют перед банками и микрофинансовыми организациями. Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос и пока не приняли решение, куда потратят полученные средства.Компания проводила исследование в сентябре по репрезентативной выборке среди 800 россиян старше 60 лет из 35 регионов.
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общество, москва, владимир путин, пенсионеры, россия
05:05 15.09.2021
 
Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату

Исследование "Юником 24" показало, на что пенсионеры потратят сентябрьскую соцвыплату

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Большинство российских пенсионеров направят полученную в сентябре от государства соцвыплату на первоочерёдные нужды и отложенные покупки, а каждый пятый положит деньги на сберегательный счет, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По инициативе президента РФ Владимира Путина в сентябре все российские пенсионеры получат единовременную госвыплату в размере 10 тысяч рублей. По данным Минтруда, в начале сентябре уже более 30 миллионов российских пенсионеров получили выплату.
"Порядка 20% россиян старше 60 лет положат деньги на сберегательный счет или отложат на будущие необходимые нужды. Стоит отметить, что более возрастная категория в силу опыта имеет выработанную привычку делать накопления и иметь накопления. Около 25% потратят деньги на первоочерёдные нужды - лекарства, продукты", - выяснили эксперты.
Еще 15% пенсионеров потратят деньги на покупки, которые собирались сделать, но откладывали по причине экономии - это бытовая техника, мебель, телевизоры, сотовые телефоны. Чуть более 12% опрошенных сообщили, что направят полученные средства на помощь детям и внукам или купят им подарки.
Каждый десятый пенсионер собирается потратить выплату на ремонт, причём из них более 70% ответили, что направят их на работы на дачных участках. Около 8% респондентов потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств, которые имеют перед банками и микрофинансовыми организациями. Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос и пока не приняли решение, куда потратят полученные средства.
Компания проводила исследование в сентябре по репрезентативной выборке среди 800 россиян старше 60 лет из 35 регионов.
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