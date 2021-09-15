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https://ria.ru/20210915/pavodki-1750104727.html
Правительство выделило Приамурью средства на помощь пострадавшим от паводка
Правительство выделило Приамурью средства на помощь пострадавшим от паводка - РИА Новости, 15.09.2021
Правительство выделило Приамурью средства на помощь пострадавшим от паводка
Правительство РФ выделило более двух миллиардов рублей на поддержку жителей Амурской области, пострадавших из-за паводков, соответствующее распоряжение подписал РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:07
2021-09-15T09:07
происшествия
паводки в россии
забайкальский край
амурская область
владимир путин
михаил мишустин
василий орлов (губернатор)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило более двух миллиардов рублей на поддержку жителей Амурской области, пострадавших из-за паводков, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Амурская область получит более двух миллиардов рублей на помощь жителям, пострадавшим в результате паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В частности, 1,3 миллиарда рублей направят на выплаты людям, которые остались без жилья. Еще почти 700 миллионов направят на компенсацию расходов региона на выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества. Помощь получат более 700 семей."Подписаны два распоряжения о возмещении затрат бюджетам Забайкальского края и Амурской области на помощь пострадавшим в ЧС. Речь идёт о расходах на обеспечение единовременной материальной помощи, а также на выплаты, связанные с утратой имущества. Источником средств станет резервный фонд правительства", - говорится в сообщении.В июне 2021 года в Забайкалье выпало большое количество осадков. Это привело к повышению уровня воды в реках и сильному паводку. В регионе был введён режим ЧС. Ситуация с паводками в Забайкальском крае обсуждалась на совещании о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоялось 27 июля в Южно-Сахалинске. Его по поручению президента провел премьер-министр в рамках рабочей поездки в ДФО.В начале сентября губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным озвучил предварительные оценки ущерба от паводка в регионе - около 9 миллиардов рублей. По словам губернатора, пострадавшими от паводка признаны 12 тысяч человек, 103 населенных пункта пострадало, повреждено 1476 домовладений, в пунктах временного размещения находились почти 600 человек, 3700 жителей были эвакуированы из зоны паводка.
https://ria.ru/20210819/pavodok-1746303533.html
https://ria.ru/20210823/amur-1746815042.html
https://ria.ru/20210904/kompensatsiya-1748669825.html
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происшествия, паводки в россии, забайкальский край, амурская область, владимир путин, михаил мишустин, василий орлов (губернатор), россия
09:07 15.09.2021
 
Правительство выделило Приамурью средства на помощь пострадавшим от паводка

Амурская область получит более двух миллиардов рублей на помощь пострадавшим от паводков

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкВид на подтопленную территорию села Игнатьево в Амурской области
Вид на подтопленную территорию села Игнатьево в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Земцов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило более двух миллиардов рублей на поддержку жителей Амурской области, пострадавших из-за паводков, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Амурская область получит более двух миллиардов рублей на помощь жителям, пострадавшим в результате паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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В частности, 1,3 миллиарда рублей направят на выплаты людям, которые остались без жилья. Еще почти 700 миллионов направят на компенсацию расходов региона на выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества. Помощь получат более 700 семей.
"Подписаны два распоряжения о возмещении затрат бюджетам Забайкальского края и Амурской области на помощь пострадавшим в ЧС. Речь идёт о расходах на обеспечение единовременной материальной помощи, а также на выплаты, связанные с утратой имущества. Источником средств станет резервный фонд правительства", - говорится в сообщении.
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В июне 2021 года в Забайкалье выпало большое количество осадков. Это привело к повышению уровня воды в реках и сильному паводку. В регионе был введён режим ЧС. Ситуация с паводками в Забайкальском крае обсуждалась на совещании о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоялось 27 июля в Южно-Сахалинске. Его по поручению президента провел премьер-министр в рамках рабочей поездки в ДФО.
В начале сентября губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным озвучил предварительные оценки ущерба от паводка в регионе - около 9 миллиардов рублей. По словам губернатора, пострадавшими от паводка признаны 12 тысяч человек, 103 населенных пункта пострадало, повреждено 1476 домовладений, в пунктах временного размещения находились почти 600 человек, 3700 жителей были эвакуированы из зоны паводка.
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ПроисшествияПаводки в РоссииЗабайкальский крайАмурская областьВладимир ПутинМихаил МишустинВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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