https://ria.ru/20210915/pavodki-1750104727.html

Правительство выделило Приамурью средства на помощь пострадавшим от паводка

Правительство выделило Приамурью средства на помощь пострадавшим от паводка - РИА Новости, 15.09.2021

Правительство выделило Приамурью средства на помощь пострадавшим от паводка

Правительство РФ выделило более двух миллиардов рублей на поддержку жителей Амурской области, пострадавших из-за паводков, соответствующее распоряжение подписал РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T09:07

2021-09-15T09:07

2021-09-15T09:07

происшествия

паводки в россии

забайкальский край

амурская область

владимир путин

михаил мишустин

василий орлов (губернатор)

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило более двух миллиардов рублей на поддержку жителей Амурской области, пострадавших из-за паводков, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Амурская область получит более двух миллиардов рублей на помощь жителям, пострадавшим в результате паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В частности, 1,3 миллиарда рублей направят на выплаты людям, которые остались без жилья. Еще почти 700 миллионов направят на компенсацию расходов региона на выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества. Помощь получат более 700 семей."Подписаны два распоряжения о возмещении затрат бюджетам Забайкальского края и Амурской области на помощь пострадавшим в ЧС. Речь идёт о расходах на обеспечение единовременной материальной помощи, а также на выплаты, связанные с утратой имущества. Источником средств станет резервный фонд правительства", - говорится в сообщении.В июне 2021 года в Забайкалье выпало большое количество осадков. Это привело к повышению уровня воды в реках и сильному паводку. В регионе был введён режим ЧС. Ситуация с паводками в Забайкальском крае обсуждалась на совещании о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоялось 27 июля в Южно-Сахалинске. Его по поручению президента провел премьер-министр в рамках рабочей поездки в ДФО.В начале сентября губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным озвучил предварительные оценки ущерба от паводка в регионе - около 9 миллиардов рублей. По словам губернатора, пострадавшими от паводка признаны 12 тысяч человек, 103 населенных пункта пострадало, повреждено 1476 домовладений, в пунктах временного размещения находились почти 600 человек, 3700 жителей были эвакуированы из зоны паводка.

https://ria.ru/20210819/pavodok-1746303533.html

https://ria.ru/20210823/amur-1746815042.html

https://ria.ru/20210904/kompensatsiya-1748669825.html

забайкальский край

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, паводки в россии, забайкальский край, амурская область, владимир путин, михаил мишустин, василий орлов (губернатор), россия