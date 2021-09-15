Правительство выделило Приамурью средства на помощь пострадавшим от паводка
Амурская область получит более двух миллиардов рублей на помощь пострадавшим от паводков
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкВид на подтопленную территорию села Игнатьево в Амурской области
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило более двух миллиардов рублей на поддержку жителей Амурской области, пострадавших из-за паводков, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Амурская область получит более двух миллиардов рублей на помощь жителям, пострадавшим в результате паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В частности, 1,3 миллиарда рублей направят на выплаты людям, которые остались без жилья. Еще почти 700 миллионов направят на компенсацию расходов региона на выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества. Помощь получат более 700 семей.
"Подписаны два распоряжения о возмещении затрат бюджетам Забайкальского края и Амурской области на помощь пострадавшим в ЧС. Речь идёт о расходах на обеспечение единовременной материальной помощи, а также на выплаты, связанные с утратой имущества. Источником средств станет резервный фонд правительства", - говорится в сообщении.
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В июне 2021 года в Забайкалье выпало большое количество осадков. Это привело к повышению уровня воды в реках и сильному паводку. В регионе был введён режим ЧС. Ситуация с паводками в Забайкальском крае обсуждалась на совещании о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоялось 27 июля в Южно-Сахалинске. Его по поручению президента провел премьер-министр в рамках рабочей поездки в ДФО.
В начале сентября губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным озвучил предварительные оценки ущерба от паводка в регионе - около 9 миллиардов рублей. По словам губернатора, пострадавшими от паводка признаны 12 тысяч человек, 103 населенных пункта пострадало, повреждено 1476 домовладений, в пунктах временного размещения находились почти 600 человек, 3700 жителей были эвакуированы из зоны паводка.