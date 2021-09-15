https://ria.ru/20210915/park-1750224139.html
В Югре открылся современный экстрим-парк
В Югре открылся современный экстрим-парк - РИА Новости, 15.09.2021
В Югре открылся современный экстрим-парк
Современный экстрим-парк открылся в городском поселении Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:01
2021-09-15T19:01
2021-09-15T19:01
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
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россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Современный экстрим-парк открылся в городском поселении Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает в среду пресс-служба районной администрации."Два или три года назад на встрече с жителями прозвучала идея (о создании экстрим-парка). Непридуманная история, действительно дети попросили, а не родители. В каждом населенном пункте надо такой сделать, чтобы дети спортом занимались", - сказал журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.По словам заместителя главы района Дины Кузьминой, весь прошлый год велась разработка проекта, в мае текущего года приступили к реализации. "Бюджет позволил нам реализовать именно этот проект. Он индивидуальный, не типовой. Со спортсменами абсолютно каждую деталь скейт-парка прорабатывали", - подчеркнула она.По данным властей, парк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров оснащен скейт-зоной, системой видеонаблюдения и велопарковкой, на его территории высажены 120 саженцев растений. Стоимость объекта – почти 12,5 миллиона рублей, более половины из них – деньги бюджета Сургутского района, 3,5 миллиона выделил округ, и чуть более 2 миллионов – средства из федеральной казны.
https://ria.ru/20210904/yugra-1748702168.html
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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия
В Югре открылся современный экстрим-парк
Современный экстрим-парк открылся в Барсово