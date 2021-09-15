Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210915/park-1750224139.html
В Югре открылся современный экстрим-парк
В Югре открылся современный экстрим-парк - РИА Новости, 15.09.2021
В Югре открылся современный экстрим-парк
Современный экстрим-парк открылся в городском поселении Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:01
2021-09-15T19:01
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/145589/75/1455897573_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0cdbdc40a9ba4735b3bcbf43c518f0bf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Современный экстрим-парк открылся в городском поселении Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает в среду пресс-служба районной администрации."Два или три года назад на встрече с жителями прозвучала идея (о создании экстрим-парка). Непридуманная история, действительно дети попросили, а не родители. В каждом населенном пункте надо такой сделать, чтобы дети спортом занимались", - сказал журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.По словам заместителя главы района Дины Кузьминой, весь прошлый год велась разработка проекта, в мае текущего года приступили к реализации. "Бюджет позволил нам реализовать именно этот проект. Он индивидуальный, не типовой. Со спортсменами абсолютно каждую деталь скейт-парка прорабатывали", - подчеркнула она.По данным властей, парк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров оснащен скейт-зоной, системой видеонаблюдения и велопарковкой, на его территории высажены 120 саженцев растений. Стоимость объекта – почти 12,5 миллиона рублей, более половины из них – деньги бюджета Сургутского района, 3,5 миллиона выделил округ, и чуть более 2 миллионов – средства из федеральной казны.
https://ria.ru/20210904/yugra-1748702168.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/145589/75/1455897573_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9cd013f2d38cc8657628d20c7e1ec6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия
19:01 15.09.2021
 
В Югре открылся современный экстрим-парк

Современный экстрим-парк открылся в Барсово

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Современный экстрим-парк открылся в городском поселении Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает в среду пресс-служба районной администрации.
"Два или три года назад на встрече с жителями прозвучала идея (о создании экстрим-парка). Непридуманная история, действительно дети попросили, а не родители. В каждом населенном пункте надо такой сделать, чтобы дети спортом занимались", - сказал журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
По словам заместителя главы района Дины Кузьминой, весь прошлый год велась разработка проекта, в мае текущего года приступили к реализации. "Бюджет позволил нам реализовать именно этот проект. Он индивидуальный, не типовой. Со спортсменами абсолютно каждую деталь скейт-парка прорабатывали", - подчеркнула она.
По данным властей, парк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров оснащен скейт-зоной, системой видеонаблюдения и велопарковкой, на его территории высажены 120 саженцев растений. Стоимость объекта – почти 12,5 миллиона рублей, более половины из них – деньги бюджета Сургутского района, 3,5 миллиона выделил округ, и чуть более 2 миллионов – средства из федеральной казны.
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 16:31Ханты-Мансийский Автономный Округ
В небольшом поселке в Югре появится современный парк
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния