https://ria.ru/20210915/otvetstvennost-1750109533.html
Россия не ответственна за миграционные кризисы в Европе, заявил Лавров
Россия не ответственна за миграционные кризисы в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 15.09.2021
Россия не ответственна за миграционные кризисы в Европе, заявил Лавров
Россия не собирается нести бремя ответственности за возможные миграционные кризисы, которые были вызваны действиями Запада, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:57
2021-09-15T09:57
2021-09-15T09:57
в мире
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мигранты
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ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. Россия не собирается нести бремя ответственности за возможные миграционные кризисы, которые были вызваны действиями Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мигранты появляются из Афганистана, из Ирака, из всех тех стран, которые были разбудоражены нашим западными коллегами, а сейчас эти западные коллеги как раз и возвышают свой голос, называя действия белорусской стороны "гибридной войной". Если Запад так переживает по поводу нелегальной миграции, то Западу нужно успокоиться. Я напомнил, что впервые так остро тема нелегальной миграции встала после того, как НАТО разбомбило Ливию, и Ливия превратилась в "чёрную дыру", - сказал Лавров журналистам."Когда Евросоюз понял, что это бремя для него слишком тяжёлое, то стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а что было нами осуждено", - добавил министр.
https://ria.ru/20210914/gibridnaya_ataka-1750056248.html
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в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мигранты, россия
Россия не ответственна за миграционные кризисы в Европе, заявил Лавров
Лавров о миграционных кризисах: мы не несем ответственности за то, что было нами осуждено