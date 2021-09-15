https://ria.ru/20210915/osadki-1750096378.html

Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах

Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах - РИА Новости, 15.09.2021

Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах

Разрушение горных пород и размыв рельефа местности прогнозируются на этой неделе на территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа в результате... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T02:37

2021-09-15T02:37

2021-09-15T10:58

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краснодарский край

москва

северный кавказ

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россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Разрушение горных пород и размыв рельефа местности прогнозируются на этой неделе на территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа в результате обильных осадков и переувлажнения почвы, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые института отмечают, что экзогенные геологические процессы происходят под воздействием воздуха, воды, колебаний температуры, льда, снега, а также живых организмов. В числе этих процессов — выветривание и водная эрозия, размыв и вынос текучими водами почв и горных пород."Органам исполнительной власти указанных субъектов совместно с заинтересованными органами РСЧС ученые рекомендуют организовать оповещение населения о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, продолжить проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от опасных гидрометеорологических явлений", — заключили сотрудники института.

https://ria.ru/20210908/pozhary-1749097497.html

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общество, краснодарский край, москва, северный кавказ, погода, россия, внии гочс