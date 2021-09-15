02:37 15.09.2021 (обновлено: 10:58 15.09.2021)
Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
ВНИИ ГОЧС: сильные осадки могут "подточить" горы на Кубани и Северном Кавказе
© РИА Новости / Министерство транспорта Республики Дагестан / Перейти в фотобанкРазмытая автомобильная дорога в Дагестане
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Разрушение горных пород и размыв рельефа местности прогнозируются на этой неделе на территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа в результате обильных осадков и переувлажнения почвы, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что экзогенные геологические процессы происходят под воздействием воздуха, воды, колебаний температуры, льда, снега, а также живых организмов. В числе этих процессов — выветривание и водная эрозия, размыв и вынос текучими водами почв и горных пород.
"Органам исполнительной власти указанных субъектов совместно с заинтересованными органами РСЧС ученые рекомендуют организовать оповещение населения о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, продолжить проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от опасных гидрометеорологических явлений", — заключили сотрудники института.