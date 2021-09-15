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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210915/oruzhie-1750223711.html
Россия опередила Запад в создании гиперзвукового оружия, заявил Борисов
Россия опередила Запад в создании гиперзвукового оружия, заявил Борисов - РИА Новости, 15.09.2021
Россия опередила Запад в создании гиперзвукового оружия, заявил Борисов
Россия вырвалась вперед по сравнению с западными странами в области создания оружия на новых физических принципах, гиперзвукового оружия, заявил журналистам... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:57
2021-09-15T19:01
борисов
россия
новое оружие россии
безопасность
юрий борисов (вице-премьер)
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ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Россия вырвалась вперед по сравнению с западными странами в области создания оружия на новых физических принципах, гиперзвукового оружия, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов."Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей - компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество", - сказал он журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме.По его словам, прежде Россия старалась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки западных стран.Создание новых вооружений, по словам Борисова, соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, широкого применения беспилотных систем и роботизации.
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борисов, россия, безопасность, юрий борисов (вице-премьер)
18:57 15.09.2021 (обновлено: 19:01 15.09.2021)
 
Россия опередила Запад в создании гиперзвукового оружия, заявил Борисов

Вице-премьер Борисов: Россия опередила западные страны в создании гиперзвукового оружия

© ИнфографикаЧто известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете Циркон
© Инфографика
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ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Россия вырвалась вперед по сравнению с западными странами в области создания оружия на новых физических принципах, гиперзвукового оружия, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
"Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей - компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество", - сказал он журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме.
По его словам, прежде Россия старалась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки западных стран.
Создание новых вооружений, по словам Борисова, соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, широкого применения беспилотных систем и роботизации.
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Новое оружие РоссииБорисовРоссияБезопасностьЮрий Борисов (вице-премьер)
 
 
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