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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
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Рекорд нахождения людей на околоземной орбите могут побить, заявил эксперт
Рекорд нахождения людей на околоземной орбите могут побить, заявил эксперт - РИА Новости, 15.09.2021
Рекорд нахождения людей на околоземной орбите могут побить, заявил эксперт
Четвертьвековой рекорд по количеству людей, одновременно находившихся на околоземной орбите, может быть побит 16 сентября, сообщил РИА Новости известный историк РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T01:06
2021-09-15T01:06
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сша
флорида
космос - риа наука
dragon spacex
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ввс сша
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Четвертьвековой рекорд по количеству людей, одновременно находившихся на околоземной орбите, может быть побит 16 сентября, сообщил РИА Новости известный историк космонавтики Александр Железняков.В марте 1995 года был установлен рекорд одновременного пребывания на орбите 13 человек: шестеро космонавтов находились на российской станции "Мир" и семеро - на американском шаттле "Индевор". Это достижение не превышено до сих пор. В июле 2009 года такое же количество людей одновременно летало на Международной космической станции.Сейчас на МКС работают семь космонавтов - россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке. Кроме того, на китайской орбитальной станции "Тяньгун" в настоящее время летают три космонавта Поднебесной - Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.Между тем, в ночь на 16 сентября из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) планируется пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. В экипаж миссии Inspiration4, которая носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях, входят четыре гражданина США - бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.&nbsp;Полет будет продолжаться три дня на околоземной орбите высотой около 540 километров."После старта миссии Inspiration4, если он состоится 16 сентября, будет момент, когда в космосе будет одновременно находиться 14 человек. И тогда будет побит рекорд по населенности околоземной орбиты", - отметил Железняков.
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сша, флорида, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), ввс сша, spacex falcon 9, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу
01:06 15.09.2021
 
Рекорд нахождения людей на околоземной орбите могут побить, заявил эксперт

Историк Железняков: в четверг могут побить рекорд нахождения людей на околоземной орбите

© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / dynamicfoto
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Четвертьвековой рекорд по количеству людей, одновременно находившихся на околоземной орбите, может быть побит 16 сентября, сообщил РИА Новости известный историк космонавтики Александр Железняков.
В марте 1995 года был установлен рекорд одновременного пребывания на орбите 13 человек: шестеро космонавтов находились на российской станции "Мир" и семеро - на американском шаттле "Индевор". Это достижение не превышено до сих пор. В июле 2009 года такое же количество людей одновременно летало на Международной космической станции.
"Когда на станции "Мир" находились одновременно два российских корабля с полными экипажами, то есть шесть человек, и летал американский шаттл с семью астронавтами, в сумме получалось 13 человек. Это был момент, когда на околоземной орбите находилось наибольшее число космонавтов", - сказал Железняков.
Сейчас на МКС работают семь космонавтов - россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке. Кроме того, на китайской орбитальной станции "Тяньгун" в настоящее время летают три космонавта Поднебесной - Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.
Между тем, в ночь на 16 сентября из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) планируется пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. В экипаж миссии Inspiration4, которая носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях, входят четыре гражданина США - бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Полет будет продолжаться три дня на околоземной орбите высотой около 540 километров.
"После старта миссии Inspiration4, если он состоится 16 сентября, будет момент, когда в космосе будет одновременно находиться 14 человек. И тогда будет побит рекорд по населенности околоземной орбиты", - отметил Железняков.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 21:13Наука
С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb
 
Хочу стать космонавтомСШАФлоридаКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)ВВС СШАSpaceX Falcon 9Тома ПескеАкихико ХосидеШейн Кимброу
 
 
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