https://ria.ru/20210915/orbita-1750093161.html

Рекорд нахождения людей на околоземной орбите могут побить, заявил эксперт

Рекорд нахождения людей на околоземной орбите могут побить, заявил эксперт - РИА Новости, 15.09.2021

Рекорд нахождения людей на околоземной орбите могут побить, заявил эксперт

Четвертьвековой рекорд по количеству людей, одновременно находившихся на околоземной орбите, может быть побит 16 сентября, сообщил РИА Новости известный историк РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T01:06

2021-09-15T01:06

2021-09-15T01:06

хочу стать космонавтом

сша

флорида

космос - риа наука

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международная космическая станция (мкс)

ввс сша

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Четвертьвековой рекорд по количеству людей, одновременно находившихся на околоземной орбите, может быть побит 16 сентября, сообщил РИА Новости известный историк космонавтики Александр Железняков.В марте 1995 года был установлен рекорд одновременного пребывания на орбите 13 человек: шестеро космонавтов находились на российской станции "Мир" и семеро - на американском шаттле "Индевор". Это достижение не превышено до сих пор. В июле 2009 года такое же количество людей одновременно летало на Международной космической станции.Сейчас на МКС работают семь космонавтов - россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке. Кроме того, на китайской орбитальной станции "Тяньгун" в настоящее время летают три космонавта Поднебесной - Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.Между тем, в ночь на 16 сентября из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) планируется пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. В экипаж миссии Inspiration4, которая носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях, входят четыре гражданина США - бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Полет будет продолжаться три дня на околоземной орбите высотой около 540 километров."После старта миссии Inspiration4, если он состоится 16 сентября, будет момент, когда в космосе будет одновременно находиться 14 человек. И тогда будет побит рекорд по населенности околоземной орбиты", - отметил Железняков.

https://ria.ru/20210914/soyuz-1750079699.html

сша

флорида

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