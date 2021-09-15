Рекорд нахождения людей на околоземной орбите могут побить, заявил эксперт
Историк Железняков: в четверг могут побить рекорд нахождения людей на околоземной орбите
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Четвертьвековой рекорд по количеству людей, одновременно находившихся на околоземной орбите, может быть побит 16 сентября, сообщил РИА Новости известный историк космонавтики Александр Железняков.
В марте 1995 года был установлен рекорд одновременного пребывания на орбите 13 человек: шестеро космонавтов находились на российской станции "Мир" и семеро - на американском шаттле "Индевор". Это достижение не превышено до сих пор. В июле 2009 года такое же количество людей одновременно летало на Международной космической станции.
"Когда на станции "Мир" находились одновременно два российских корабля с полными экипажами, то есть шесть человек, и летал американский шаттл с семью астронавтами, в сумме получалось 13 человек. Это был момент, когда на околоземной орбите находилось наибольшее число космонавтов", - сказал Железняков.
Сейчас на МКС работают семь космонавтов - россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке. Кроме того, на китайской орбитальной станции "Тяньгун" в настоящее время летают три космонавта Поднебесной - Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.
Между тем, в ночь на 16 сентября из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) планируется пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. В экипаж миссии Inspiration4, которая носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях, входят четыре гражданина США - бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Полет будет продолжаться три дня на околоземной орбите высотой около 540 километров.
"После старта миссии Inspiration4, если он состоится 16 сентября, будет момент, когда в космосе будет одновременно находиться 14 человек. И тогда будет побит рекорд по населенности околоземной орбиты", - отметил Железняков.