Россия до конца 2021 года запустит еще три ракеты со спутниками OneWeb
Устименко: Россия до конца 2021 года запустит еще три ракеты "Союз" со спутниками OneWeb
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с космодрома Байконур
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия планирует запустить до конца 2021 года еще три ракеты-носителя "Союз" с британскими спутниками связи OneWeb, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"Вот 14 сентября состоялся уже десятый успешный запуск (по программе OneWeb - ред.), более 300 космических аппаратов уже на орбите, а до конца года по плану мы запустим еще три ракеты с разных космодромов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже шесть. Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается на 14 октября, также ожидаются один старт с Байконура 23 декабря и один с Куру 29 декабря.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже десять: четыре с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 322 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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