https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html

Омбудсмен выяснила, почему мальчика в больнице привязывали колготками

Омбудсмен выяснила, почему мальчика в больнице привязывали колготками - РИА Новости, 15.09.2021

Омбудсмен выяснила, почему мальчика в больнице привязывали колготками

В петербургской больнице трехлетнего мальчика-сироту привязывали к стулу и кровати колготками из-за нехватки персонала, сообщила пресс-служба аппарата... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:50

2021-09-15T15:50

2021-09-15T17:24

санкт-петербург

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В петербургской больнице трехлетнего мальчика-сироту привязывали к стулу и кровати колготками из-за нехватки персонала, сообщила пресс-служба аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Ранее в Сети появилось видео, на котором несовершеннолетнего привязали предметом одежды к стульчику для кормления. В медучреждение приехали представители комитета здравоохранения, после чего ребенку дали няню из детдома.В аппарате Митяниной отметили, что, согласно нормативам, в штате больницы — 1,5 ставки воспитателя на 40 детей, поэтому за ними смотрит медсестра. Она должна кормить их и проводить гигиенические процедуры."В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке", — объяснили в пресс-службе.Мальчик, как рассказала омбудсмен, воспитывается в одном из детдомов в Санкт-Петербурге. У него есть две сестры, их маму и папу лишили родительских прав. Он будет лечиться в стационаре до конца года.Митянина добавила, что для детей, оставшихся без попечения родителей или представителей, нужно разработать порядок взаимодействия медучреждений с некоммерческими и общественными организациями, с районными центрами социальной помощи.СК завел уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".

https://ria.ru/20210823/vanitary-1746905818.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/1748206236.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)