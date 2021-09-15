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Омбудсмен выяснила, почему мальчика в больнице привязывали колготками
Омбудсмен выяснила, почему мальчика в больнице привязывали колготками - РИА Новости, 15.09.2021
Омбудсмен выяснила, почему мальчика в больнице привязывали колготками
В петербургской больнице трехлетнего мальчика-сироту привязывали к стулу и кровати колготками из-за нехватки персонала, сообщила пресс-служба аппарата... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:50
2021-09-15T17:24
санкт-петербург
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В петербургской больнице трехлетнего мальчика-сироту привязывали к стулу и кровати колготками из-за нехватки персонала, сообщила пресс-служба аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Ранее в Сети появилось видео, на котором несовершеннолетнего привязали предметом одежды к стульчику для кормления. В медучреждение приехали представители комитета здравоохранения, после чего ребенку дали няню из детдома.В аппарате Митяниной отметили, что, согласно нормативам, в штате больницы — 1,5 ставки воспитателя на 40 детей, поэтому за ними смотрит медсестра. Она должна кормить их и проводить гигиенические процедуры."В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке", — объяснили в пресс-службе.Мальчик, как рассказала омбудсмен, воспитывается в одном из детдомов в Санкт-Петербурге. У него есть две сестры, их маму и папу лишили родительских прав. Он будет лечиться в стационаре до конца года.Митянина добавила, что для детей, оставшихся без попечения родителей или представителей, нужно разработать порядок взаимодействия медучреждений с некоммерческими и общественными организациями, с районными центрами социальной помощи.СК завел уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".
https://ria.ru/20210823/vanitary-1746905818.html
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санкт-петербург, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
15:50 15.09.2021 (обновлено: 17:24 15.09.2021)
 
Омбудсмен выяснила, почему мальчика в больнице привязывали колготками

Омбудсмен Митянина: мальчика в больнице привязывали колготками из-за нехватки персонала

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В петербургской больнице трехлетнего мальчика-сироту привязывали к стулу и кровати колготками из-за нехватки персонала, сообщила пресс-служба аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
Ранее в Сети появилось видео, на котором несовершеннолетнего привязали предметом одежды к стульчику для кормления. В медучреждение приехали представители комитета здравоохранения, после чего ребенку дали няню из детдома.
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В аппарате Митяниной отметили, что, согласно нормативам, в штате больницы — 1,5 ставки воспитателя на 40 детей, поэтому за ними смотрит медсестра. Она должна кормить их и проводить гигиенические процедуры.
"В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке", — объяснили в пресс-службе.
Мальчик, как рассказала омбудсмен, воспитывается в одном из детдомов в Санкт-Петербурге. У него есть две сестры, их маму и папу лишили родительских прав. Он будет лечиться в стационаре до конца года.
Митянина добавила, что для детей, оставшихся без попечения родителей или представителей, нужно разработать порядок взаимодействия медучреждений с некоммерческими и общественными организациями, с районными центрами социальной помощи.
СК завел уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".
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