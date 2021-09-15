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В ОДКБ создадут Координационный совет по биобезопасности
В ОДКБ создадут Координационный совет по биобезопасности - РИА Новости, 15.09.2021
В ОДКБ создадут Координационный совет по биобезопасности
Секретари совбезов государств-членов ОДКБ приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:29
2021-09-15T09:29
2021-09-15T09:32
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Секретари совбезов государств-членов ОДКБ приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Создаваемый Координационный совет займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах – членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере", - отмечается в сообщении.Это решение принято секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ в Душанбе. В заседании принял участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Функциями нового совета станут, в частности, разработка предложений о совместных практических мерах государств – членов ОДКБ по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов. Кроме того, предполагается работа по совершенствованию правовой базы сотрудничества в рамках ОДКБ и содействие в организации взаимодействия структурных подразделений уполномоченных органов, а также профильных учреждений и организаций в сфере биологической безопасности.
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в мире, николай патрушев, душанбе, одкб, россия
09:29 15.09.2021 (обновлено: 09:32 15.09.2021)
В ОДКБ создадут Координационный совет по биобезопасности
В ОДКБ создадут Координационный совет по вопросам биологической безопасности
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Секретари совбезов государств-членов ОДКБ
приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Создаваемый Координационный совет займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах – членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере", - отмечается в сообщении.
Это решение принято секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ в Душанбе
. В заседании принял участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
.
Функциями нового совета станут, в частности, разработка предложений о совместных практических мерах государств – членов ОДКБ по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов. Кроме того, предполагается работа по совершенствованию правовой базы сотрудничества в рамках ОДКБ и содействие в организации взаимодействия структурных подразделений уполномоченных органов, а также профильных учреждений и организаций в сфере биологической безопасности.