Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/odkb-1750106827.html
В ОДКБ создадут Координационный совет по биобезопасности
В ОДКБ создадут Координационный совет по биобезопасности - РИА Новости, 15.09.2021
В ОДКБ создадут Координационный совет по биобезопасности
Секретари совбезов государств-членов ОДКБ приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:29
2021-09-15T09:32
в мире
николай патрушев
душанбе
одкб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153019/95/1530199514_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_865a91c2d7d1c80d5d5a5f05e26b9e91.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Секретари совбезов государств-членов ОДКБ приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Создаваемый Координационный совет займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах – членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере", - отмечается в сообщении.Это решение принято секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ в Душанбе. В заседании принял участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Функциями нового совета станут, в частности, разработка предложений о совместных практических мерах государств – членов ОДКБ по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов. Кроме того, предполагается работа по совершенствованию правовой базы сотрудничества в рамках ОДКБ и содействие в организации взаимодействия структурных подразделений уполномоченных органов, а также профильных учреждений и организаций в сфере биологической безопасности.
https://ria.ru/20210828/shoygu-1747654230.html
душанбе
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153019/95/1530199514_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_94a865e6e1dfc01f22bc5fe7f4f1caaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, николай патрушев, душанбе, одкб, россия
09:29 15.09.2021 (обновлено: 09:32 15.09.2021)
 
В ОДКБ создадут Координационный совет по биобезопасности

В ОДКБ создадут Координационный совет по вопросам биологической безопасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Секретари совбезов государств-членов ОДКБ приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Создаваемый Координационный совет займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах – членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере", - отмечается в сообщении.
Это решение принято секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ в Душанбе. В заседании принял участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Функциями нового совета станут, в частности, разработка предложений о совместных практических мерах государств – членов ОДКБ по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов. Кроме того, предполагается работа по совершенствованию правовой базы сотрудничества в рамках ОДКБ и содействие в организации взаимодействия структурных подразделений уполномоченных органов, а также профильных учреждений и организаций в сфере биологической безопасности.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 14:40Захват власти в Афганистане талибами
Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана
 
В миреНиколай ПатрушевДушанбеОДКБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:02На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
Лента новостейМолния