https://ria.ru/20210915/obvinenie-1750197838.html

Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение

Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение - РИА Новости, 15.09.2021

Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение

Фигуранту уголовного дела о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом Антону Котову грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:58

2021-09-15T16:58

2021-09-15T21:03

происшествия

москва

смертельное отравление семьи в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750230644_0:17:964:559_1920x0_80_0_0_62a16d4967651eb3afd242945270ac3e.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Фигуранту уголовного дела о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом Антону Котову грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 238 УК — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц".Суд арестовал мужчину на два месяца.Как сообщил РИА Новости адвокат Котова Андрей Сергеев, его клиент не признает вину и будет обжаловать решение об аресте.В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице Москвы. Пожилая женщина и девочка скончались.Котов — 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку магазина от насекомых. Нарушение правил дезинсекции, по версии следствия, стало причиной случившегося.В столичном депздраве отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал по инструкции и "вообще ничего не нарушил". По его словам, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.

https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html

https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749620029.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве