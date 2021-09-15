https://ria.ru/20210915/obvinenie-1750197838.html
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение - РИА Новости, 15.09.2021
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение
Фигуранту уголовного дела о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом Антону Котову грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:58
2021-09-15T16:58
2021-09-15T21:03
происшествия
москва
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Фигуранту уголовного дела о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом Антону Котову грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 238 УК — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц".Суд арестовал мужчину на два месяца.Как сообщил РИА Новости адвокат Котова Андрей Сергеев, его клиент не признает вину и будет обжаловать решение об аресте.В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице Москвы. Пожилая женщина и девочка скончались.Котов — 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку магазина от насекомых. Нарушение правил дезинсекции, по версии следствия, стало причиной случившегося.В столичном депздраве отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал по инструкции и "вообще ничего не нарушил". По его словам, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве
16:58 15.09.2021 (обновлено: 21:03 15.09.2021)
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом в Москве предъявили обвинение
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Фигуранту уголовного дела о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом Антону Котову грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 238 УК — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц".
Суд арестовал мужчину на два месяца.
Как сообщил РИА Новости адвокат Котова Андрей Сергеев, его клиент не признает вину и будет обжаловать решение об аресте.
В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице Москвы. Пожилая женщина и девочка скончались.
Котов — 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку магазина от насекомых. Нарушение правил дезинсекции, по версии следствия, стало причиной случившегося.
В столичном депздраве отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал по инструкции и "вообще ничего не нарушил". По его словам, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.