Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/obvinenie-1750197838.html
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение - РИА Новости, 15.09.2021
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение
Фигуранту уголовного дела о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом Антону Котову грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:58
2021-09-15T21:03
происшествия
москва
смертельное отравление семьи в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750230644_0:17:964:559_1920x0_80_0_0_62a16d4967651eb3afd242945270ac3e.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Фигуранту уголовного дела о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом Антону Котову грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 238 УК — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц".Суд арестовал мужчину на два месяца.Как сообщил РИА Новости адвокат Котова Андрей Сергеев, его клиент не признает вину и будет обжаловать решение об аресте.В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице Москвы. Пожилая женщина и девочка скончались.Котов — 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку магазина от насекомых. Нарушение правил дезинсекции, по версии следствия, стало причиной случившегося.В столичном депздраве отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал по инструкции и "вообще ничего не нарушил". По его словам, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html
https://ria.ru/20210911/otravlenie-1749620029.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750230644_0:0:868:650_1920x0_80_0_0_8e50af55b90c9b880a955293cacda563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве
16:58 15.09.2021 (обновлено: 21:03 15.09.2021)
 
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение

Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом в Москве предъявили обвинение

© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАнтон Котов, обвиняемый по уголовному делу о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом, во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы
Антон Котов, обвиняемый по уголовному делу о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом, во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Фигуранту уголовного дела о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом Антону Котову грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 238 УК — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц".
Суд арестовал мужчину на два месяца.
Как сообщил РИА Новости адвокат Котова Андрей Сергеев, его клиент не признает вину и будет обжаловать решение об аресте.
Кадры дезинсекции в магазине, где был продан отравленный арбуз
13 сентября, 17:52
Опубликовано видео с подозреваемым по делу об отравлении людей арбузом
В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице Москвы. Пожилая женщина и девочка скончались.
Котов — 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку магазина от насекомых. Нарушение правил дезинсекции, по версии следствия, стало причиной случившегося.
В столичном депздраве отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал по инструкции и "вообще ничего не нарушил". По его словам, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 02:06
Соседи рассказали об отравившейся арбузом семье
 
ПроисшествияМоскваСмертельное отравление семьи в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния