https://ria.ru/20210915/obmanuli-1750173556.html
Евродепутат от Польши пожаловался на обман из-за "Северного потока — 2"
Евродепутат от Польши пожаловался на обман из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.09.2021
Евродепутат от Польши пожаловался на обман из-за "Северного потока — 2"
Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский заявил, что жители страны были якобы обмануты канцлером Германии Ангелой Меркель ради реализации проекта "Северный... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:12
2021-09-15T15:12
2021-09-15T16:45
экономика
в мире
германия
польша
ангела меркель
евросоюз
яцек сариуш-вольский
северный поток — 2
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский заявил, что жители страны были якобы обмануты канцлером Германии Ангелой Меркель ради реализации проекта "Северный поток — 2".В беседе с Gazeta Polska Codziennie он заявил, что его лично обидело решение Берлина после завершения строительства газопровода.Также Сариуш-Вольский возмутился из-за того, что политика Германии в отношении России не координировалась с Польшей.Варшава изначально скептически относилась к "Северному потоку — 2", некоторые польские политики до сих пор называют проект политическим и призывают его закрыть. Москва и Берлин неоднократно подчеркивали, что газопровод построен исключительно в коммерческих интересах и он выгоден как России, так и Евросоюзу.Сейчас строительство "Северного потока — 2" завершено, однако перед его запуском необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий.
https://ria.ru/20210915/potok-1750109730.html
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экономика, в мире, германия, польша, ангела меркель, евросоюз, яцек сариуш-вольский, северный поток — 2, россия
15:12 15.09.2021 (обновлено: 16:45 15.09.2021)
Евродепутат от Польши пожаловался на обман из-за "Северного потока — 2"
Евродепутат Сариуш-Вольский: Меркель обманула поляков ради "Северного потока — 2"