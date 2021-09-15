https://ria.ru/20210915/obmanuli-1750173556.html

Евродепутат от Польши пожаловался на обман из-за "Северного потока — 2"

Евродепутат от Польши пожаловался на обман из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.09.2021

Евродепутат от Польши пожаловался на обман из-за "Северного потока — 2"

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский заявил, что жители страны были якобы обмануты канцлером Германии Ангелой Меркель ради реализации проекта "Северный... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:12

2021-09-15T15:12

2021-09-15T16:45

экономика

в мире

германия

польша

ангела меркель

евросоюз

яцек сариуш-вольский

северный поток — 2

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский заявил, что жители страны были якобы обмануты канцлером Германии Ангелой Меркель ради реализации проекта "Северный поток — 2".В беседе с Gazeta Polska Codziennie он заявил, что его лично обидело решение Берлина после завершения строительства газопровода.Также Сариуш-Вольский возмутился из-за того, что политика Германии в отношении России не координировалась с Польшей.Варшава изначально скептически относилась к "Северному потоку — 2", некоторые польские политики до сих пор называют проект политическим и призывают его закрыть. Москва и Берлин неоднократно подчеркивали, что газопровод построен исключительно в коммерческих интересах и он выгоден как России, так и Евросоюзу.Сейчас строительство "Северного потока — 2" завершено, однако перед его запуском необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий.

https://ria.ru/20210915/potok-1750109730.html

https://ria.ru/20210915/zagruzka-1750091942.html

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польша

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экономика, в мире, германия, польша, ангела меркель, евросоюз, яцек сариуш-вольский, северный поток — 2, россия