https://ria.ru/20210915/nipakh-1750105069.html
В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова
В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова - РИА Новости, 15.09.2021
В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова
Ученые ГНЦ "Вектор" разработали методику распознавания вируса нипах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:10
2021-09-15T09:10
2021-09-15T11:36
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
вирус нипах
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Ученые ГНЦ "Вектор" разработали методику распознавания вируса нипах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Всемирная организация здравоохранения называет нипах одним из самых опасных в мире вирусов, лекарства и вакцины от него не существует, пациентам назначают симптоматическую терапию. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Инфекция распространяется летучими лисицами и мышами. Люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Возможна передача и через домашних питомцев.Ранее симптомы выявили у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Как выяснилось, перед этим они контактировали с 12-летним мальчиком, который в итоге скончался от вируса нипах.В Роспотребнадзоре считают, что риск распространения болезни в России практически отсутствует.
https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html
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индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, вирус нипах
09:10 15.09.2021 (обновлено: 11:36 15.09.2021)
В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова
Попова: "Вектор" создал тест для выявления вируса нипах, вспышка которого отмечена в Индии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости.
Ученые ГНЦ "Вектор
" разработали методику распознавания вируса нипах
, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Коллеги очень быстро сделали тест-систему", — добавила она на встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета.
Всемирная организация здравоохранения называет нипах одним из самых опасных в мире вирусов, лекарства и вакцины от него не существует, пациентам назначают симптоматическую терапию. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%.
Инфекция распространяется летучими лисицами и мышами. Люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Возможна передача и через домашних питомцев.
Ранее симптомы выявили у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Как выяснилось, перед этим они контактировали с 12-летним мальчиком, который в итоге скончался от вируса нипах.
В Роспотребнадзоре считают, что риск распространения болезни в России практически отсутствует.