Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/nipakh-1750105069.html
В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова
В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова - РИА Новости, 15.09.2021
В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова
Ученые ГНЦ "Вектор" разработали методику распознавания вируса нипах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:10
2021-09-15T11:36
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
вирус нипах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Ученые ГНЦ "Вектор" разработали методику распознавания вируса нипах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Всемирная организация здравоохранения называет нипах одним из самых опасных в мире вирусов, лекарства и вакцины от него не существует, пациентам назначают симптоматическую терапию. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Инфекция распространяется летучими лисицами и мышами. Люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Возможна передача и через домашних питомцев.Ранее симптомы выявили у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Как выяснилось, перед этим они контактировали с 12-летним мальчиком, который в итоге скончался от вируса нипах.В Роспотребнадзоре считают, что риск распространения болезни в России практически отсутствует.
https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, вирус нипах
09:10 15.09.2021 (обновлено: 11:36 15.09.2021)
 
В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова

Попова: "Вектор" создал тест для выявления вируса нипах, вспышка которого отмечена в Индии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Ученые ГНЦ "Вектор" разработали методику распознавания вируса нипах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Коллеги очень быстро сделали тест-систему", — добавила она на встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета.
Всемирная организация здравоохранения называет нипах одним из самых опасных в мире вирусов, лекарства и вакцины от него не существует, пациентам назначают симптоматическую терапию. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%.
Инфекция распространяется летучими лисицами и мышами. Люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Возможна передача и через домашних питомцев.
Ранее симптомы выявили у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Как выяснилось, перед этим они контактировали с 12-летним мальчиком, который в итоге скончался от вируса нипах.
В Роспотребнадзоре считают, что риск распространения болезни в России практически отсутствует.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 08:00Наука
Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию
 
ИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияВирус Нипах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:02На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
Лента новостейМолния