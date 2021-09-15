https://ria.ru/20210915/nipakh-1750105069.html

В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова

В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова - РИА Новости, 15.09.2021

В России создали тест для выявления вируса нипах, заявила Попова

Ученые ГНЦ "Вектор" разработали методику распознавания вируса нипах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T09:10

2021-09-15T09:10

2021-09-15T11:36

индия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

вирус нипах

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Ученые ГНЦ "Вектор" разработали методику распознавания вируса нипах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Всемирная организация здравоохранения называет нипах одним из самых опасных в мире вирусов, лекарства и вакцины от него не существует, пациентам назначают симптоматическую терапию. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Инфекция распространяется летучими лисицами и мышами. Люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Возможна передача и через домашних питомцев.Ранее симптомы выявили у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Как выяснилось, перед этим они контактировали с 12-летним мальчиком, который в итоге скончался от вируса нипах.В Роспотребнадзоре считают, что риск распространения болезни в России практически отсутствует.

https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html

индия

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индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, вирус нипах