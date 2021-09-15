03:14 15.09.2021 (обновлено: 07:40 15.09.2021)
В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
Депутат Рады Кива: Зеленский начал ненавидеть русских после прихода к власти
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал в эфире телеканала "Первый независимый", когда президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским.
Парламентарий напомнил, что, хотя в нынешних выступлениях президента доминирует агрессивная риторика по отношению к России, до начала своей политической карьеры будущий глава государства высказывал совсем другие мысли.
"В какой момент Зеленский почувствовал русских врагами? Потому что в 2014 году Зеленский плодотворно выступал на площадках Луганска, Горловки. <…> И тогда он говорил, что мы один народ, у нас одна история. И получается, что, <…> как только человек переступает черту власти, он сразу начинает чувствовать русских врагами. <…> Ему стоило переступить порог власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война", — сказал Кива.
Депутат подчеркнул, что высказывания главы государства о силовом решении конфликта на Донбассе и "войне" с Россией направлены на внутреннюю аудиторию, так как, прикрываясь "боевыми столкновениями", можно скрыть неудачи и промахи официального Киева. Тем не менее, по мнению Кивы, такая стратегия становится все менее эффективной, потому что украинцы перестают верить подобным заявлениям.