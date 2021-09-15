https://ria.ru/20210915/nenavist-1750097093.html

В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских

В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских - РИА Новости, 15.09.2021

В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал в эфире телеканала "Первый независимый", когда президент Украины Владимир... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T03:14

2021-09-15T03:14

2021-09-15T07:40

в мире

украина

киев

владимир зеленский

донбасс

илья кива

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал в эфире телеканала "Первый независимый", когда президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским.Парламентарий напомнил, что, хотя в нынешних выступлениях президента доминирует агрессивная риторика по отношению к России, до начала своей политической карьеры будущий глава государства высказывал совсем другие мысли.Депутат подчеркнул, что высказывания главы государства о силовом решении конфликта на Донбассе и "войне" с Россией направлены на внутреннюю аудиторию, так как, прикрываясь "боевыми столкновениями", можно скрыть неудачи и промахи официального Киева. Тем не менее, по мнению Кивы, такая стратегия становится все менее эффективной, потому что украинцы перестают верить подобным заявлениям.

https://ria.ru/20210914/zelenskiy-1749961601.html

украина

киев

донбасс

россия

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, донбасс, илья кива, россия