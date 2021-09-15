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На Украине назвали значительное преимущество России перед НАТО
На Украине назвали значительное преимущество России перед НАТО - РИА Новости, 15.09.2021
На Украине назвали значительное преимущество России перед НАТО
Россия обладает потенциалом по развертыванию войск в Европе, который значительно превосходит возможности НАТО, заявил экс-депутат Верховной Рады и бывший первый РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:42
2021-09-15T15:42
в мире
украина
киев
европа
нато
верховная рада украины
игорь смешко
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия обладает потенциалом по развертыванию войск в Европе, который значительно превосходит возможности НАТО, заявил экс-депутат Верховной Рады и бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш."Вы знаете, что у России 130 тактических высокомобильных групп, которые находятся в режиме постоянной боеготовности? А в НАТО знаете, сколько? Четыре бригады", — заявил политик в эфире телеканала "Наш".По словам Гавриша, на текущий момент в НАТО действует "Стратегия 30-30-30-30", согласно которой за месяц альянс обязан привести в боевое состояние по три десятка кораблей, воздушных эскадрилий и механизированных батальонов."Россия может перебросить в Европу приблизительно за неделю 40, за десять дней 100 тактических бригад", — подчеркнул экс-депутат.Он добавил, что в НАТО нет желания принять Украину в состав организации. При этом альянс постоянно напоминает о необходимости соответствовать критериям вступления в него.Ранее экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Россия может напасть на Украину одновременно с трех направлений. Он отметил, что у украинской армии нет союзников, поэтому тактика Киева, по его мнению, должна быть "глубоко эшелонированной".
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в мире, украина, киев, европа, нато, верховная рада украины, игорь смешко, россия
15:42 15.09.2021
 
На Украине назвали значительное преимущество России перед НАТО

Экс-депутат Рады Гавриш: у России есть 130 высокомобильных групп против четырех у НАТО

© Фото : North Atlantic Treaty OrganizationВоеннослужащие литовской армии во время совместных учений войск НАТО
Военнослужащие литовской армии во время совместных учений войск НАТО - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : North Atlantic Treaty Organization
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия обладает потенциалом по развертыванию войск в Европе, который значительно превосходит возможности НАТО, заявил экс-депутат Верховной Рады и бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш.
"Вы знаете, что у России 130 тактических высокомобильных групп, которые находятся в режиме постоянной боеготовности? А в НАТО знаете, сколько? Четыре бригады", — заявил политик в эфире телеканала "Наш".
По словам Гавриша, на текущий момент в НАТО действует "Стратегия 30-30-30-30", согласно которой за месяц альянс обязан привести в боевое состояние по три десятка кораблей, воздушных эскадрилий и механизированных батальонов.
"Россия может перебросить в Европу приблизительно за неделю 40, за десять дней 100 тактических бригад", — подчеркнул экс-депутат.
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Он добавил, что в НАТО нет желания принять Украину в состав организации. При этом альянс постоянно напоминает о необходимости соответствовать критериям вступления в него.
Ранее экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Россия может напасть на Украину одновременно с трех направлений. Он отметил, что у украинской армии нет союзников, поэтому тактика Киева, по его мнению, должна быть "глубоко эшелонированной".
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