https://ria.ru/20210915/nato-1750181232.html

На Украине назвали значительное преимущество России перед НАТО

На Украине назвали значительное преимущество России перед НАТО - РИА Новости, 15.09.2021

На Украине назвали значительное преимущество России перед НАТО

Россия обладает потенциалом по развертыванию войск в Европе, который значительно превосходит возможности НАТО, заявил экс-депутат Верховной Рады и бывший первый РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:42

2021-09-15T15:42

2021-09-15T15:42

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верховная рада украины

игорь смешко

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия обладает потенциалом по развертыванию войск в Европе, который значительно превосходит возможности НАТО, заявил экс-депутат Верховной Рады и бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш."Вы знаете, что у России 130 тактических высокомобильных групп, которые находятся в режиме постоянной боеготовности? А в НАТО знаете, сколько? Четыре бригады", — заявил политик в эфире телеканала "Наш".По словам Гавриша, на текущий момент в НАТО действует "Стратегия 30-30-30-30", согласно которой за месяц альянс обязан привести в боевое состояние по три десятка кораблей, воздушных эскадрилий и механизированных батальонов."Россия может перебросить в Европу приблизительно за неделю 40, за десять дней 100 тактических бригад", — подчеркнул экс-депутат.Он добавил, что в НАТО нет желания принять Украину в состав организации. При этом альянс постоянно напоминает о необходимости соответствовать критериям вступления в него.Ранее экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Россия может напасть на Украину одновременно с трех направлений. Он отметил, что у украинской армии нет союзников, поэтому тактика Киева, по его мнению, должна быть "глубоко эшелонированной".

https://ria.ru/20210915/voyna-1750130458.html

https://ria.ru/20210901/nato-1748251004.html

украина

киев

европа

россия

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в мире, украина, киев, европа, нато, верховная рада украины, игорь смешко, россия