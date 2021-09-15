https://ria.ru/20210915/nato-1750115490.html

Лавров заявил об отказе НАТО от диалога с Россией по линии военных

Лавров заявил об отказе НАТО от диалога с Россией по линии военных - РИА Новости, 15.09.2021

Лавров заявил об отказе НАТО от диалога с Россией по линии военных

НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных, Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах, заявил глава... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:28

2021-09-15T10:28

2021-09-15T10:28

в мире

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных, Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В целом они (Североатлантический альянс) категорически отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах", - заявил Лавров журналистам по итогам СМИД, совета министров обороны и комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20210914/voyna-1749948453.html

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в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия