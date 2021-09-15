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Лавров заявил об отказе НАТО от диалога с Россией по линии военных
Лавров заявил об отказе НАТО от диалога с Россией по линии военных - РИА Новости, 15.09.2021
Лавров заявил об отказе НАТО от диалога с Россией по линии военных
НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных, Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах, заявил глава... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:28
2021-09-15T10:28
2021-09-15T10:28
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных, Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В целом они (Североатлантический альянс) категорически отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах", - заявил Лавров журналистам по итогам СМИД, совета министров обороны и комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.
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в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Лавров заявил об отказе НАТО от диалога с Россией по линии военных
Глава МИД Лавров: НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных